SHAKIRA EN ARGENTINA

Shakira homenajeó a Gustavo Cerati en su primer show en Vélez


La cantante colombiana, Shakira, brilló en el primero de sus tres shows en Buenos Aires y sorprendió a su audiencia al interpretar Día Especial, una colaboración con el artista argentino Gustavo Cerati.

A la artista aún le restan los shows de este martes y el  próximo jueves 11 de diciembre en Vélez, para luego cerrar la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” en el estadio Mario Kempes en Córdoba el 14 y 15 de diciembre, con producción de Fénix Entertainment Group.

En el marco del primero de sus conciertos, Shakira lo dejó todo en el escenario con su amplio repertorio musical en un show que será inolvidable para sus fanáticos.

La emoción del público argentino terminó por estallar cuando en las grandes pantallas de Vélez apareció la imagen de Gustavo Cerati, para segundos después unirse a cantar Día Especial junto a la colombiana.

La canción, que forma parte de Fijación Oral Vol. 1, es una colaboración entre Shakira y Cerati, producto de una hermosa amistad que formaron siendo vecinos en sus casas de vacaciones en Punta del Este, Uruguay.

En más de una ocasión, Shakira se refirió a Cerati como uno de los grandes artistas de su generación, recordándolo de la mejor manera. Sin embargo, la inesperada presencia del músico en pantalla sorprendió a su audiencia de la mejor manera, quienes entonaron el clásico a todo pulmón.

Fuente: Agencia NA – Foto: Damian Dopacio

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

