Senador libertario a cargo del Ejecutivo

Con el viaje del Presidente a Noruega para participar de la entrega del Nobel de la Paz y la Vicepresidente en España, un senador libertario quedó a cargo del Poder Ejecutivo.
Bartolomé Esteban Abdala es por estas horas el responsable del Poder Ejecutivo. Esta situación se produce debido a los compromisos internacionales del presidente Javier Milei y de la vicepresidente Victoria Villarruel, lo que llevó a que el presidente provisional del Senado asuma la conducción de la Presidencia de la Nación.

