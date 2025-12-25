ALCOHOLEMIA - CHOQUE - DETENIDO - RADA TILLY

Se resistió al test de alcoholemia, huyó y chocó un móvil policial


En la mañana de este jueves 25 de diciembre, un hombre que se negó a realizar el test de alcoholemia protagonizó una persecución y terminó chocando un móvil policial en Rada Tilly.

El episodio comenzó alrededor de las 8:40 en la intersección de Avenida Seguí y Calle Comodoro Ramírez, cuando personal de la Guardia Urbana Municipal solicitó la presencia de la policía ante la negativa de un conductor a someterse al control. Al llegar, los efectivos constataron que el hombre circulaba en un vehículo marca Toyota Hilux.

Mientras se realizaba el acta de infracción y se esperaba la grúa para el secuestro del vehículo, el conductor encendió su camioneta y se dio a la fuga. Se inició una persecución que culminó en un domicilio sobre la Calle Gutiérrez de la Concha, donde intentó ingresar a su departamento. Allí fue detenido por personal policial.

Durante la persecución, el móvil policial sufrió daños en la parte lateral derecha, mientras que el vehículo de la Guardia Urbana tuvo un choque frontal. Las autoridades judiciales fueron notificadas y la investigación quedó a cargo de la Fiscalía y la Oficina correspondiente.

