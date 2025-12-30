AUTOMOTO CLUB - MINICROSS - PUERTO MADRYN

Puerto Madryn se apunta como sede del Latinoamericano de Minicross 2026

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, recibió en el Municipio a las autoridades del Automoto Club de la ciudad, con el objetivo de iniciar las gestiones para que la localidad sea sede del Latinoamericano de Minicross en 2026.

El proyecto prevé realizar este encuentro en el circuito “El Cañadón”, que está dentro del predio del Automoto Club, que fue el escenario de varias fechas del Campeonato de Motocross Argentino y que fue catalogado como uno de los mejores tres escenarios del país.

Al respecto, el Intendente dijo: “Recibimos a autoridades del Automoto Club de Puerto Madryn, con quienes iniciamos las gestiones para que el Latinoamericano de Minicross se lleve a cabo en nuestra ciudad”.

“De esta manera, nos seguimos posicionando como una sede de eventos sumamente convocantes, siendo uno de los principales destinos para competencias regionales, nacionales e internacionales”, agregó Sastre.

El desafío ontológico de la Natividad a la razón posmoderna

