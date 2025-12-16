CHUBUT - POLICÍA DESAPARECIDA - SARMIENTO

Profundizan la búsqueda de la oficial de policía desaparecida en Chubut


La Policía de Chubut se reorganiza para dar continuidad a la búsqueda de la oficial desaparecida. Se trata de la oficial ayudante María José San Martín, de 26 años, integrante de la División Investigaciones de Sarmiento. Los rastrillajes hasta el momento fueron infructuosos.
La fuerza provincial, con la presencia incluso en el lugar del ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, desplegó rastrillajes a caballo, con perros de la sección y rastrillajes a pie.
La zona de búsqueda fue por un terreno extenso de la meseta próxima a la zona de los lagos, pero los resultados de esos rastrillajes, fueron negativos.
La Policía del Chubut tuvo la colaboración de la Prefectura Naval Argentina con sobrevuelo de un helicóptero y también de la Municipalidad de Sarmiento, que colaboró con personal de Guardia Urbana, Bomberos y rescatistas.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Del macartismo a la cultura apolítica posmoderna

Del macartismo a la cultura apolítica posmoderna

TERMÓMETROS

Etiquetas: JOSÉ MAYANS, Patricia Bullrich, Senado

Cruce entre Bullrich y Mayans
Etiquetas: ISSyS, Martín Sterner

Sterner al ISSyS
Etiquetas: cfk, Patricia Bullrich

Bullrich cruzó a CFK

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: chubut, Legislatura, presupuesto 2026, retiros voluntarios

Chubut tiene un nuevo régimen de retiros voluntarios
Etiquetas: Comarca Andina, el turbio, incendio forestal

Se logró controlar el incendio forestal en El Turbio
Etiquetas: calentamiento global, cambio climatico, medioambiente, pronóstico, verano

Pronostican pocas olas de calor para este verano en Argentina