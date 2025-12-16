Profundizan la búsqueda de la oficial de policía desaparecida en Chubut



La Policía de Chubut se reorganiza para dar continuidad a la búsqueda de la oficial desaparecida. Se trata de la oficial ayudante María José San Martín, de 26 años, integrante de la División Investigaciones de Sarmiento. Los rastrillajes hasta el momento fueron infructuosos.

La fuerza provincial, con la presencia incluso en el lugar del ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, desplegó rastrillajes a caballo, con perros de la sección y rastrillajes a pie.

La zona de búsqueda fue por un terreno extenso de la meseta próxima a la zona de los lagos, pero los resultados de esos rastrillajes, fueron negativos.

La Policía del Chubut tuvo la colaboración de la Prefectura Naval Argentina con sobrevuelo de un helicóptero y también de la Municipalidad de Sarmiento, que colaboró con personal de Guardia Urbana, Bomberos y rescatistas.