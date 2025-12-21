Prófugo de Chubut detenido tras robos en El Bolsón



En menos de dos horas, la Policía de Río Negro logró esclarecer dos robos ocurridos en El Bolsón y detener al principal sospechoso, un hombre de 31 años con pedido de captura vigente en la provincia de Chubut. La rápida investigación, apoyada en las cámaras del 911 RN Emergencias, permitió neutralizar la amenaza y devolver tranquilidad a la comunidad.

El primero de los episodios se produjo cerca de las 23 del viernes, cuando un joven de 27 años fue herido con arma blanca frente a un local céntrico de la avenida San Martín y Matheu. Apenas minutos después, una mujer de 21 años fue abordada en la intersección de Matheu y Rivadavia por un individuo armado con cuchillo que intentó arrebatarle el teléfono. La víctima se resistió y, aunque hubo forcejeo, no sufrió lesiones.

A partir de estos hechos, se desplegó un operativo que incluyó patrullajes, entrevistas con testigos y el análisis de cámaras de seguridad. Los datos fueron determinantes: el agresor se ocultaba en distintos domicilios y hasta en una escuela de carpintería. Esa información permitió a los efectivos acotar la búsqueda y seguir los movimientos del sospechoso.

Captura del prófugo

Finalmente, alrededor de la 1 de la madrugada del sábado, el hombre fue interceptado en la zona de Matheu y Costanera. Al advertir la presencia policial intentó escapar, pero fue reducido tras una breve persecución. Su descripción física coincidía con la brindada por las víctimas y testigos: estatura media, nariz prominente y vestimenta verde.

La detención no solo resolvió los ataques de la noche, sino que también permitió poner tras las rejas a un prófugo con antecedentes en Chubut, incluída una fuga protagonizada hace algunos años. Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro se destacó el esfuerzo del personal por resolver el hecho en apenas dos horas, con la que se ratifica el compromiso de actuar con rapidez y firmeza frente a hechos de violencia, garantizando la seguridad de cada rincón de la provincia.