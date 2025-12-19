Por la Liga Nacional de Básquet, Gimnasia cerró el 2025 con una victoria frente a QUIMSA

Este jueves, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, cerró el 2025 con una gran victoria obtenida frente a QUIMSA de Santiago del Estero.

Fue con un marcador de 86-78 , en el juego disputado en el Socios Fundadores, teniendo como goleador del cotejo a Ányelo Cisneros con 18 puntos, mientras que, en la visita, Matías Solanas aportó 17 unidades.

«El Verde» y un gran triunfo para cerrar el año

El encuentro, disputado en el estadio Socios Fundadores, comenzó igualado por parte de los equipos en los primeros minutos, pero Gimnasia sacó una diferencia de cinco puntos (11-6) gracias al aporte ofensivo de Cisneros y Emiliano Toretta. Pero el conjunto santiagueño redujo la diferencia a un punto (15-14) con Brandon Robinson en la cabeza de las ofensivas, el primer cuarto finalizó 20-19.

En el segundo período, la Fusión con Diego Collomb y Matías Solanas logró dar vuelta el marcador (20-25) en los primeros minutos. A partir de ahí, el tanteador fue cambiando de dueño a lo largo del cuarto, pero Quimsa lo cerró mejor con Diego Figueredo, para irse al descanso arriba por 37-33.

La segunda parte comenzó mejor para la visita, sacando cinco puntos (40-45) con un triple de Robinson, pero el Mens Sana dio vuelta el marcador (51-49) con los triples de Federico Grun y Cisneros. El cuarto cerró 64-63 a favor de los patagónicos.

En el último período, Gimnasia inició estirando la diferencia, logrando sacar una ventaja de nueve puntos (74-65) con los triples de Chacon y Toretta, pese a los intentos de la Fusión con Solanas y Figueredo, el conjunto patagónico se llevó la victoria por 86-78.