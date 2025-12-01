Paso de Indios hizo historia y se quedó con el último boleto a la final provincial de los Juegos Comunales en Futsal Femenino

El pasado sábado, el futsal femenino volvió a vibrar en la cordillera, en la localidad de Río Pico y en una nueva etapa de los Juegos Comunales 2025.

En esta oportuinidad, con un gimnasio pleno de público, las jugadoras del Fútbol Club Paso de Indios consiguieron el pase a la gran final provincial de los Juegos Comunales.

Con el pase a la final definido

Bajo la organización de Chubut Deportes, la Zona 5 reunió a ocho equipos que dejaron todo en la cancha: Deportivo Real, Costanera Sur y Dinamita de José de San Martín; Deportivo Blaze y Valkiria de Río Pico; Deportivo Malvinas de Gobernador Costa; Deportivo Tecka, además de las flamantes clasificadas de Paso de Indios.

La fase inicial se disputó en dos zonas de cuatro equipos, donde cada encuentro se jugó como una final. Tras partidos intensos y muy parejos, los dos mejores de cada grupo avanzaron a semifinales. Allí, Paso de Indios se midió con Valkiria en un duelo vibrante, mientras que Blaze y Costanera Sur chocaron por el otro lado del cuadro.

La gran final tuvo todos los condimentos: Paso de Indios golpeó primero y rápido: se puso 2–0 arriba con autoridad. Las locales reaccionaron, descontaron y encendieron al público, pero la reacción no alcanzó. Con un cierre contundente, las chicas de Paso de Indios estamparon el 4–2 definitivo, desatando el festejo inolvidable.