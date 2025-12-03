CONVERSATORIO - HIJOS - IDENTIDAD - MADRYN - PABLO LLONTO - UNIVERSIDAD CHUBUT

Pablo Llonto encabezará un conversatorio abierto en la Universidad de Chubut

Los organismos de Derechos Humanos de Puerto Madryn convocan a la comunidad a participar del conversatorio que brindará el abogado, periodista y escritor Pablo Llonto, referente nacional en la defensa de los derechos humanos y militante histórico por la Memoria, la Verdad y la Justicia. La actividad se realizará este viernes 5 de diciembre a las 18.30 en el auditorio de la Universidad del Chubut, ubicado en Alem 1573.

Llonto, integrante del CELS y reconocido por su labor como abogado querellante en juicios por delitos de lesa humanidad, fue además uno de los periodistas que cubrió el Juicio a las Juntas. A días de cumplirse los 40 años de la sentencia histórica —el 9 de diciembre—, el conversatorio retomará aquel proceso judicial que marcó un antes y un después en la reconstrucción de la memoria colectiva.

Dos ejes para pensar memoria, justicia y comunicación

Durante la jornada, el expositor abordará dos temas centrales:
1) Los 40 años del Juicio a las Juntas, sus implicancias históricas y su impacto en la búsqueda de memoria, verdad y justicia.
2) El rol de los medios de comunicación durante los gobiernos que implementaron políticas neoliberales, incluida la última dictadura cívico-militar, y su influencia en los procesos de construcción de sentido.

Desde HIJOS Puerto Madryn, el Nodo de la Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo – Costa y Valle, y el programa Ciencia e Identidad del CENPAT, destacaron que se trata de un espacio abierto a toda la comunidad, pensado para el intercambio y el debate. Subrayaron además la importancia de promover este tipo de encuentros en un contexto nacional que califican como “negacionista”, y remarcaron el valor de dialogar con figuras que han sido protagonistas directos en la producción de pruebas, testimonios y reconstrucciones históricas sobre los crímenes de la dictadura.

La actividad cuenta también con el acompañamiento del Sindicato de Luz y Fuerza y con el apoyo institucional de la Universidad del Chubut, que abre sus puertas para este espacio de reflexión.

