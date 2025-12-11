ESTUDIANTES DE LA PLATA - FUTBOL - LIGA PROFESIONAL - RACING CLUB - TORNEO CLAUSURA

Nicolás Ramírez será el árbitro de la Final entre Racing Club y Estudiantes por el Torneo Clausura

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que Nicolás Ramírez es el árbitro designado para dirigir la final del Torneo Clausura 2025.

El encuentro por el título que protagonizarán Racing Club y Estudiantes de La Plata, se disputará el venidero sábado 13 en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

 

Con árbitro designado

Acompañarán a Nicolás Ramírez como árbitro principal, una terna arbitral conformada por Gabriel Chade y Maximiliano Del Yesso fueron designados como asistentes 1 y 2, respectivamente; Pablo Dóvalo se desempeñará como cuarto árbitro, mientras que Mariana Dure cumplirá funciones como quinta árbitra, completando así el equipo arbitral que tendrá a su cargo el desarrollo del encuentro.

La designación de Ramírez responde al buen rendimiento que viene mostrando en partidos de alta exigencia a lo largo de la temporada. El juez se consolidó como una de las principales opciones dentro del arbitraje nacional para encuentros determinantes, gracias a su regularidad, presencia y manejo de situaciones complejas, motivos por los cuales fue elegido para impartir justicia en un duelo que definirá al campeón del certamen.

 

Los protagonistas

La final tendrá como protagonistas a Racing Club de Avellaneda y Estudiantes de La Plata, dos equipos con historia, jerarquía y un recorrido sólido en los Playoffs. Ambos conjuntos supieron superar instancias exigentes para llegar al partido decisivo y buscarán cerrar el año con un título que le otorgue prestigio deportivo y respaldo a sus proyectos futbolísticos.

El encuentro se disputará el sábado 13 en el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, un escenario neutral que volvió a ser elegido por la AFA para albergar definiciones de alto calibre; en donde se espera un marco imponente, con una gran presencia de ambas parcialidades y una jornada cargada de tensión, emoción y expectativa.

 

Fútbol – Torneo Clausura 2025 – Liga Profesional 

Sábado 13 de diciembre 

Final Racing Club vs. Estudiantes de La Plata 

Terna arbitral

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso

Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo

Quinto árbitro: Mariana Dure

VAR: Hector Paletta

AVAR: Hernán Mastrángelo

