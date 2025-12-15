Nico Occhiato ganó en el Martin Fierro de Streaming



La noche de los premios Martín Fierro de Streaming estuvo marcada por la emoción cuando Damián Betular, encargado de anunciar el galardón a Programa de Interés General, proclamó como ganador a Nadie dice nada, el ciclo emblema de Luzu que día a día bate récords de audiencia. El salón, colmado de figuras, estalló en aplausos y festejos que acompañaron al equipo mientras subía al escenario a recibir el premio.

En la terna también competían otros programas destacados del ecosistema digital argentino, como Paren la mano (Vorterix), Hay algo ahí (Blender), Bestia Bebé (Futurock), TDT (OLGA) y Story time (Bondi). Sin embargo, el galardón se lo llevó la propuesta conducida por Nicolás Occhiato, quien fue acompañado por todo su equipo al momento de recibir la estatuilla.

Previo a la entrega física del premio, Betular justificó la elección del jurado con una descripción de las virtudes del ciclo: “Cercanía, compañía, humor irreverente y situaciones inesperadas. Con Nico Occhiato como líder de equipo, Nadie Dice Nada logra combinar personalidades muy distintas en una misma mesa y convertirlo en una charla de amigos, con muchas gastadas, risas y hasta romances. No solo rompen récords de audiencia, sino que también se convirtieron en el programa cabecera de toda una generación”.

Conmovido, el conductor y productor tomó el micrófono y expresó: “Muchísimas gracias a todos los que trabajan en Luzu, a todos los que trabajan, realmente, porque el amor y el profesionalismo de cada persona hace que este programa salga como salga. Con este programa arrancó todo”. Desde el escenario, Occhiato tuvo un gesto especial hacia su pareja y compañera de equipo, Flor Jazmín Peña, a quien frente al público agradeció emotivamente: “Gracias, mi amor, por decirme que sí ese miércoles a la una de la mañana cuando quería aprender para probar cómo era YouTube. Y a partir de ahí, como digo siempre, desde el minuto cero, apoyando este proyecto que no para de crecer. Este fin de año fue impresionante. No nos paran de pasar cosas increíbles. Y este proyecto me demuestra que nunca hay techo cuando se labura con tanto amor y con tanto profesionalismo y con tanta gente tirando para el mismo lado”.

A lo largo de su intervención, Occhiato enfatizó el trabajo en equipo y el desarrollo colectivo detrás del éxito: “Todo lo que logramos es trabajando en equipo y espero que sea un lindo ejemplo para todo el que quiere lograr grandes cosas. Laburando en equipo se pueden lograr muchas, pero muchas cosas. Los quiero mucho y los admiro mucho a todos. Gracias, de verdad, porque este programa dio inicio al proyecto de mi vida”.

En sus agradecimientos, se dirigió con palabras sinceras a quienes forman parte de la estructura del canal: “Gracias, Gaby. Sin vos no sería Luzu lo que es hoy. Gracias Guido, a toda la gente que trabaja en Luzu, realmente de corazón. Gracias por ponerse la camiseta como si fuesen todos de Villa Luzuriaga, como yo”. Además, dedicó el premio a sus familiares con nombre propio: “A mi abuela, a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a mi abuela Rosa, que están mirando y que se lo dedico”.

El cierre del discurso aportó una sorpresa para la audiencia y el universo de fieles seguidores: “Era tan difícil superar este fin de año de Nadie Dice Nada que solo podíamos arrancar el 2026 con una sola persona. En el verano arrancamos con Messi. Muchas gracias”, lo que dejó sin palabras a todos.

La consagración de Nadie dice nada como referencia generacional en el streaming argentino se consolidó así en una ceremonia memorable, atravesada por mensajes de gratitud, compañerismo, proyectos compartidos y el anticipo de una nueva etapa para el ciclo que sigue marcando tendencia.

Fuente: Infobae