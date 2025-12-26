BRIDGERTON - NETFLIX

Netflix lanzó el tráiler de la nueva temporada de “Bridgerton”


Netflix lanzó el tráiler oficial de la esperada cuarta temporada de Bridgerton, una de sus series de época más exitosas a nivel global.

Tras casi dos años de espera, la ficción basada en las novelas de Julia Quinn vuelve a la plataforma con nuevos episodios que prometen romance, escándalos y giros inesperados en la alta sociedad londinense.

La nueva entrega estará protagonizada por Luke Thompson, que vuelve a su papel como Benedict Bridgerton y Yerin Ha, quien se suma al elenco en el rol de Sophie Baek, personaje central del nuevo arco narrativo.

Según la sinopsis oficial, la temporada se enfocará en Benedict, quien, a diferencia de sus hermanos, aún se resiste a sentar cabeza. Sin embargo, su vida dará un giro cuando conozca a una enigmática dama durante el tradicional baile de máscaras organizado por su madre, Violet Bridgerton.

La cuarta temporada dejará atrás el eje romántico de Colin Bridgerton y Penélope Featherington para poner el foco en uno de los personajes más enigmáticos de la familia. Aun así, la serie no abandonará a uno de los favoritos del público, ya que Penélope, ahora casada y con un nuevo estatus social, volverá a escena junto a Colin, en una trama que incluirá tensiones que pondrán a prueba su matrimonio.

Netflix confirmó que la cuarta temporada se estrenará dividida en dos partes, como ya realizó en otras ocasiones. La primera, compuesta por cuatro episodios, llegará a la plataforma el 29 de enero de 2026, mientras que la segunda tanda estará disponible el 26 de febrero del mismo año.

El desafío ontológico de la Natividad a la razón posmoderna

