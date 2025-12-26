Netflix lanzó el tráiler de la nueva temporada de “Bridgerton”



Netflix lanzó el tráiler oficial de la esperada cuarta temporada de Bridgerton, una de sus series de época más exitosas a nivel global.

Tras casi dos años de espera, la ficción basada en las novelas de Julia Quinn vuelve a la plataforma con nuevos episodios que prometen romance, escándalos y giros inesperados en la alta sociedad londinense.

La nueva entrega estará protagonizada por Luke Thompson, que vuelve a su papel como Benedict Bridgerton y Yerin Ha, quien se suma al elenco en el rol de Sophie Baek, personaje central del nuevo arco narrativo.

Según la sinopsis oficial, la temporada se enfocará en Benedict, quien, a diferencia de sus hermanos, aún se resiste a sentar cabeza. Sin embargo, su vida dará un giro cuando conozca a una enigmática dama durante el tradicional baile de máscaras organizado por su madre, Violet Bridgerton.

La cuarta temporada dejará atrás el eje romántico de Colin Bridgerton y Penélope Featherington para poner el foco en uno de los personajes más enigmáticos de la familia. Aun así, la serie no abandonará a uno de los favoritos del público, ya que Penélope, ahora casada y con un nuevo estatus social, volverá a escena junto a Colin, en una trama que incluirá tensiones que pondrán a prueba su matrimonio.

Netflix confirmó que la cuarta temporada se estrenará dividida en dos partes, como ya realizó en otras ocasiones. La primera, compuesta por cuatro episodios, llegará a la plataforma el 29 de enero de 2026, mientras que la segunda tanda estará disponible el 26 de febrero del mismo año.