Milei encabezó el acto de presentación de la flota de aviones F-16 en Río Cuarto

El Presidente Javier Milei encabezó en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, el acto de presentación de los primeros seis aviones de combate F-16 incorporados a la Fuerza Aérea Argentina, una inversión que el Gobierno considera estratégica para reforzar la capacidad defensiva del país.

Durante su discurso, el mandatario afirmó que la llegada de la flota marca “un día histórico para todos los argentinos” y señaló que la nueva etapa en materia de defensa busca revertir décadas de “destrato” hacia las Fuerzas Armadas, según el contenido del mensaje difundido en el acto oficial.

El Presidente destacó la demostración aérea realizada por los pilotos desde Río Cuarto hasta la Casa Rosada y su retorno a la base, un operativo que permitió que “cientos de miles de argentinos levantaran la mirada y vieran por primera vez sus ángeles protectores surcando el cielo”.

Aseguró que los F-16 se convierten desde ahora en “los nuevos custodios del espacio aéreo argentino” y remarcó que su incorporación incrementa el nivel de seguridad para toda la población.

En su mensaje, Milei sostuvo que los gobiernos anteriores “dejaron al país indefenso” y vinculó esa situación con decisiones motivadas por intereses partidarios. Afirmó que su administración se propone “poner la defensa de la Patria en el lugar que se merece”, con una estrategia sostenida en la reconstrucción de las capacidades militares nacionales.

En ese marco, agradeció especialmente al ex ministro Luis Petri, responsable de materializar la compra de los F-16, quien dejó el cargo para asumir una banca en la Cámara de Diputados. El Presidente confirmó que el Ministerio de Defensa quedará a cargo del Teniente General Carlos Alberto Presti, a quien describió como un militar de trayectoria y valores institucionales sólidos.

El jefe de Estado cuestionó las críticas surgidas en sectores de la oposición por la designación del nuevo ministro. Consideró que parte del debate público responde a una “posición infantil” y acusó al kirchnerismo de promover durante veinte años un proceso de “demonización” de las Fuerzas Armadas.

Según Milei, la interpretación histórica utilizada por ese espacio político buscó “obtener rédito partidario” y erosionó el vínculo entre las instituciones militares y la sociedad. En contraste, defendió que la elección de Presti se fundamenta en “idoneidad técnica y moral” para conducir el área de defensa￼.

Milei también propuso retomar una discusión sobre el concepto de soberanía y afirmó que ningún país puede aspirar a un desarrollo sostenido sin una economía sólida y sin capacidades militares capaces de disuadir amenazas en un contexto global “incierto”.

En su análisis, insistió en que durante dos décadas, quienes gobernaron “hicieron lo opuesto”, al entregar “un país pobre e indefenso”. El mandatario sostuvo que la visión de soberanía de sus críticos se reduce a “una gran villa miseria decorada con banderines”, mientras que su administración busca reconstruir riqueza y las herramientas necesarias para protegerla. Subrayó que la Argentina ya vivió un período de expansión hace más de un siglo y afirmó que existe un “mandato histórico” para recuperar aquella senda de crecimiento nacional.

En el tramo final del discurso, Milei definió a los F-16 como “un símbolo de la Argentina que estamos construyendo”, un país —dijo— que pretende recuperar protagonismo internacional. Agradeció a los equipos del Poder Ejecutivo y de la Fuerza Aérea que intervinieron en las gestiones y en la puesta en marcha del programa. “Hoy más que nunca podemos decir que las fuerzas del cielo nos están acompañando”, expresó el Presidente al cerrar el acto, antes de saludar a los efectivos y autoridades presentes.