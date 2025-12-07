JAVIER MILEI - MARÍA CORINA MACHADO - PREMIO NOBEL

Milei acompañará a María Corina Machado en la entrega del Premio Nobel de la Paz


El presidente Javier Milei viajará, este lunes por la noche, hacia Oslo (Noruega) con el propósito de acompañar a la líder opositora del gobierno de Nicolás Maduro y fundadora del espacio de centroderecha Vente Venezuela, María Corina Machado, a recibir el Premio Nobel de la Paz.

Días atrás, Milei había recibido una invitación personal por parte de Machado y, durante este fin de semana, finalmente confirmó su presencia con un regreso previsto para el viernes 12. La estadía en el país nórdico será corta a causa de las sesiones legislativas que comenzarán a partir del miércoles 10, donde se iniciará formalmente el período de extraordinarias en el Congreso, con el fin de debatir el Presupuesto 2026 y el paquete de reformas vinculadas a las áreas laboral, tributaria y previsional.

En octubre de este año, Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su «incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha” motivo por el cual el comité que otorga la condecoración considera “una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

Actualmente, la líder de Vente Venezuela afirma que vive “en la clandestinidad dentro de su país” y enfrenta constantes amenazas por parte del Gobierno de Maduro y Diosdado Cabello.

La ceremonia en la que estará presente Milei y otros mandatarios, como Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador), se celebrará el miércoles 10 en el Ayuntamiento de Oslo, donde se entregan los Premios desde el año 1990, y también se transmitirá en vivo por varias plataformas virtuales.

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

