María Corina Machado: «Se necesita coraje para luchar por la libertad»



La dirigente opositora venezolana María Corina Machado aseguró este jueves que «se necesita coraje para luchar por la libertad», a la vez se manifestó «esperanzada por el futuro» de su país.

Machado se encuentra en la ciudad noruega de Oslo donde el miércoles se entregó el Premio Nobel de la Paz que recibió su hija en su nombre.

En un discurso difundido, manifestó: «La paz es un acto de amor y la democracia es el sistema que trae paz a la sociedad. Queremos a nuestros hijos de nuevo en casa».

En tanto, abogó para que Venezuela sea «un país libre» y subrayó que su premio es «un reconocimiento al pueblo venezolano».

«Estoy muy esperanzada por el futuro de Venezuela», aseveró Machado finalmente, ya saliéndose del libreto contenido en el espíritu de su mensaje original, leído por su hija la mañana del miércoles, al recibir el premio, ya que ella no pudo llegar a tiempo.

Se entregaron todas las distinciones

Los Premios Nobel 2025 de física, química, fisiología o medicina y literatura, y el Premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas en honor de Alfred Nobel también fueron entregados durante una ceremonia realizada en la capital sueca de Estocolmo.

Física

El Premio Nobel de Física de este año fue para tres físicos cuánticos: John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis «por el descubrimiento del túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico».

Química

El Premio Nobel de Química fue para Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi «por el desarrollo de estructuras metal-orgánicas».

Fisiología (Medicina)

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina fue para Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi «por el descubrimiento de la tolerancia inmune periférica».

Literatura

El Premio Nobel de Literatura fue para el escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai y el Premio Sveriges Riksbank 2025 en Ciencias Económicas en honor de Alfred Nobel fue para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt.

En 2025, la suma de dinero para cada Premio Nobel es de 11 millones de coronas suecas (1,21 millones de dólares), precisa un informe detallado de la agencia de noticias Xinhua. Más de 1.000 invitados, entre ellos importantes miembros de la familia real y personalidades políticas suecas, asistieron a la ceremonia.

El 10 de diciembre se conmemora el aniversario del luctuoso del químico y del inventor sueco Alfred Nobel. La ceremonia de premiación se realiza todos los años en esta fecha.

Fuente: Agencia NA