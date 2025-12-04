Madryn activa un cronograma especial de atención por el Pago Anticipado 2026

La Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Puerto Madryn informa a la comunidad que, durante diciembre, se aplicará un cronograma especial de atención para facilitar trámites y consultas, en el marco del Pago Anticipado de Impuestos 2026.

A lo largo del mes, de lunes a viernes, las puertas se abrirán de 8:15 a 13 horas, como es habitual tanto en el Hall Central, ubicado en Belgrano 206, como en las oficinas de los Municerca distribuidas en distintos barrios de la ciudad. Además, se sumarán dos jornadas con el fin de ampliar las posibilidades de acceso para los contribuyentes.

Los sábados 6 y 20 de diciembre, la atención será de 10 a 13 horas en el Hall Central y en todas las sedes de los Municerca, excepto la Nº 5, ubicada en Uruguay 211 y correspondiente a la Oficina Ampal. El resto de los Municerca estarán disponibles en sus direcciones habituales: Nº 1 en Juan Muzzio 1106 y W. Jones; Nº 2 en España 2064; Nº 3 en Lavalle y Juan B. Justo; Nº 4 en Chile y Río Pico; Nº 6 en Mosqueta 4114 (barrio Solana de la Patagonia) y Nº 7 en Gutyn Ebrill 45, entre Av. Roca y Thomas.

Los contribuyentes pueden acceder a financiación a través de las tarjetas de crédito Patagonia 365 y Cabal (hasta 6 cuotas sin interés), Tarjeta Naranja (4, 5 y 6 cuotas sin interés y Plan Z), Visa y MasterCard de todos los bancos (3 cuotas sin interés). Cabe destacar que se puede abonar con estas promociones desde la página web.

Los pagos se podrán realizar tanto en el hall central (Belgrano 206) como en los Municerca. Otros sitios a los que se podrá acudir serán el Departamento de Abasto (Puesto 203 – Acceso Sur) y la Dirección de Tránsito (Belgrano 585).

Es importante mencionar que se puede consultar, descargar e imprimir el comprobante de pago a través del sitio web de la Municipalidad de Puerto Madryn (www.madryn.gob.ar), generando el Volante Electrónico y abonar mediante Pagos Link, Interbanking o Mercado Pago. Para ello, es necesario ingresar mediante “Trámites Online” con usuario y contraseña. En caso de no poseerlo, se sugiere ingresar como usuario anónimo.