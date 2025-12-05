La Liga Social de Vóley de Puerto Madryn culminó su exitosa temporada 2025

La Liga Social de Vóley de Puerto Madryn, culminó días pasados su temporada 2025, luego de dos competencias intensas durante todo el año y en distintas categorías con gran cantidad de equipos.

El certamen se desarrolló en las categorías Intermedia y Primera, tanto en rama masculina como femenina.

Más de 400 deportistas disfrutaron de la Liga

La Liga Social de Vóley de Puerto Madryn concluyó el año 2025 con una destacada participación de 39 equipos y 400 jugadores y jugadoras que disputaron el último torneo de la temporada.

El certamen se desarrolló en las categorías Intermedia y Primera, tanto en masculino como femenino, y los partidos se llevaron a cabo los martes y jueves desde las 21 horas en el Gimnasio Municipal N°1.

Esta edición se destacó por la continuidad de árbitros federados, reflejando la evolución y la relevancia que la liga ha adquirido en la ciudad a lo largo de los años. La competencia, organizada por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, se consolida como una propuesta inclusiva y formativa, que motiva a clubes y equipos a entrenar y mejorar continuamente.

Con 9 años consecutivos de competencia, la Liga Social continúa siendo un espacio de desarrollo deportivo, socialización y motivación para todos los equipos de Puerto Madryn.

Los campeones y campeonas de este 2025

Los resultados destacados en la rama femenina tuvieron en la categoría Intermedia como campeonas a Alma Vóley y subcampeonas a Austral Vóley.

Poir parte de la categoria Primera, las campeonas fueron Puerto Vóley y las subcampeonas, la Escuela Madrynense de Vóley.

Entre los hombres, La Escuela Madrynense de Vóley se quedó con el título en categoría Intermedia y el segundo puesto fue para Golfo Vóley; mientras que en Primera, el campeón fue Alumni y el segundo puesto quedó en manos de Austral Vóley.