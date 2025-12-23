La Escuela Municipal entregó los títulos a sus graduados

En un acto que se llevó a cabo en las instalaciones del Ecocentro, la Escuela Municipal de Jóvenes y Adultos de Puerto Madryn realizó la entrega de títulos a quienes finalizaron sus estudios

El acto estuvo encabezado por el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, quien expresó: “Hace tiempo impulsamos la creación de la Escuela Municipal de Jóvenes y Adultos, con el objetivo de dar respuestas a quienes, por distintos motivos, no pudieron terminar sus estudios y ahora cuenten con una nueva alternativa para hacerlo”.

“En este marco, entregamos los títulos a quienes finalizaron con este proceso. Esto nos da mucha felicidad y nos llena de orgullo el nivel que evidencia la educación municipal en todos sus niveles”, agregó Sastre.