La carrera de Mountain Bike «Las Torres» se corre este domingo en Puerto Madryn

El próximo fin de semana, Puerto Madryn volverá a ser escenario de una de las competencias más convocantes del ciclismo regional, con la realización de la 6ª edición de “Las Torres MTB Rural”.

La competencia se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre, desde las 9 horas, en la zona de la estación de agua de Servicoop, en las cercanías del barrio Quintas del Mirador.

«Las Torres» palpita su 6° edición

La 6° edición de la carrera de Mountain Bike «Las Torres», se corerrá el venidero domimgo en la ciudad de Puerto Madryn, partiendo desde la zona de la estación de agua de Servicoop, contando con un circuito pleno de caminos rurales y senderos, lo cual significa para el ciclista un trazado atractivo y desafiante para los participantes.

El evento es organizado por un grupo integrado por Daniel Barchetta, Ana Díaz, Karina Blanes, Rubén Villarreal, Omar Cardoso y Esteban Ponce, y cuenta con el aval de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, el auspicio de la Secretaría de Turismo y el apoyo de Chubut Deportes.

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, junto al gerente Deportivo Darío Figueroa, recibieron a parte del grupo de organizadores, que se acercaron para agradecer el respaldo otorgado para dicha realización.

Para inscribirse

Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web www.lastorresmtbrural.com.ar, donde se encuentra toda la información del evento.

La organización explicó a la vez que durante jornada previa, el sábado 6, se realizará una expo en el Parador Sara, ubicado en el boulevard Brown, desde las 15 horas donde se entregarán los kits de inscripción y habrá stands con ropa deportiva, música y diferentes propuestas para los visitantes.

Los importantes premios

En cuanto a la premiación, se otorgarán medallas finisher para todos los participantes y premios en efectivo para los tres primeros puestos de cada categoría (siempre que haya diez o más competidores), con montos de $150.000 para el primero, $100.000 para el segundo y $50.000 para el tercero. Las categorías “Promo” y “Menores”, no participan por premios en efectivo.

En las ediciones anteriores, la competencia reunió a más de 100 ciclistas, consolidándose como una cita tradicional del calendario deportivo madrynense.