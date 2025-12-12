La CAMAD presentó la primera etapa de su Usina de Desarrollo Productivo

La Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Puerto Madryn (CAMAD) presentó la primera etapa de su Usina de Desarrollo Productivo, un proyecto que la institución desarrolló durante los últimos años y que representa un paso de suma importancia para fortalecer la actividad económica local y regional.

Desde la Comisión Directiva destacaron que esta nueva infraestructura será un espacio estratégico para impulsar iniciativas productivas, de capacitación y de vinculación con la comunidad.

Gabriela Pastore, gerenta de CAMAD, explicó que la Usina es el resultado de un proceso que demandó al menos ocho años de gestiones, planificación y trabajo conjunto. Recordó que el predio inicialmente era una playa de estacionamiento y que, a partir de diferentes recursos, arreglos y pequeñas inversiones, la institución fue logrando avanzar en cada etapa del edificio. “Con esfuerzo colectivo, llegamos hasta acá. No podíamos creer el resultado logrado”, señaló.

El proyecto tuvo su puntapié inicial con fondos provenientes del programa “Invertir Igualdad”, destinado a clubes y entidades civiles. Luego, mediante nuevas gestiones, la Cámara fue incorporando aportes que se invirtieron progresivamente, incluso mediante la compra anticipada de materiales para asegurar su valor.

Multiespacio para la actividad turística

Este multiespacio funcionará durante la temporada de cruceros, donde se exhibirán productos con sello Origen Chubut, además de marcas que cuentan con certificaciones como “Buen Diseño Argentino” y “Diseño Exponencial”.

“Son productos premium de la provincia que estarán a disposición de los visitantes”, explicó Pastore.

El espacio también incluirá obras de artistas locales, entre ellas piezas ya expuestas como la del artista Yagui, con nuevas incorporaciones previstas.

Formación y encuentros sectoriales

La Usina contará con dos aulas de capacitación y será sede de reuniones, charlas y actividades institucionales orientadas tanto al desarrollo productivo como a la defensa de los intereses del sector.

“Todo lo que contribuya al desarrollo local va a pasar por este lugar”, afirmó Pastore, quien destacó el compromiso permanente de la comisión directiva: “La Cámara trabaja para los socios, pero siempre para el bien de la sociedad”.

Un espacio creado desde el esfuerzo colectivo

Pastore puso en valor el rol de los miembros de la Comisión Directiva —actuales y anteriores—, así como de todas las personas que colaboraron durante estos años. “Mucha gente no sabe que se trabaja ad honorem. La comisión directiva pone horas, fines de semana, lo que haga falta. Todo se hace con compromiso y cariño”, destacó.

Con esta primera etapa concluida, la Usina de Desarrollo Productivo se proyecta como un nuevo punto de referencia para la actividad económica de Puerto Madryn, con impacto directo en el sector productivo, turístico, artístico y comercial de la ciudad.