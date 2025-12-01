KARINA MILEI - LLA

Karina Milei en La Feliz

La Libertad Avanza (LLA) realizó su último congreso libertario, en el Hotel Provincial de la ciudad de Mar del Plata, ante 750 dirigentes bonaerenses, donde estuvieron presentes la secretaria general de Presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei; el representante de LLA en la provincia, Sebastián Pareja; y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.

El evento estuvo organizado “en torno a ejes temáticos fundamentales para la acción parlamentaria y el desarrollo político del espacio”, frente a la presencia de legisladores, concejales, consejeros escolares y referentes distritales de toda la provincia.

El objetivo de este encuentro y de los ítems expuestos se centró en “fortalecer a los más de 700 dirigentes con responsabilidad legislativa” que asistieron al congreso libertario.

“Agradezco a todos los que hicieron que LLA crezca y llegue a cada rincón de la provincia y del país. Sigamos trabajando con fuerza para lograr las reformas que la Argentina necesita”, sostuvo Karina Milei.

