Jubiladas y jubilados provinciales impulsan un petitorio por la falta de prestaciones de la obra social

Jubiladas provinciales brindaron una conferencia de prensa para visibilizar la situación que atraviesan los afiliados a la obra social SEROS, ante la suspensión de prestaciones médicas, farmacéuticas y de otros servicios de salud. El reclamo se replica en distintas ciudades de Chubut y apunta directamente al incumplimiento en el pago de aportes por parte del Gobierno provincial.

Durante el encuentro alertaron que los aportes correspondientes a los últimos meses fueron descontados a los trabajadores activos y pasivos, pero no transferidos a la obra social, lo que derivó en la imposibilidad de cumplir con los pagos a prestadores, clínicas, farmacias y profesionales de la salud. “Esta situación provocó el corte casi total de los servicios, incluyendo atención médica, odontología, estudios por imágenes y provisión de medicamentos”, alertó Estefanía Aguirre.

Como primera medida, los jubilados iniciaron una junta de firmas acompañada de un petitorio dirigido al gobernador de la provincia, al ministro de Hacienda y al director del instituto. El documento exige el pago inmediato de la deuda, una explicación pública y clara sobre lo ocurrido, y la presentación de un plan concreto para normalizar el funcionamiento de la obra social. La recolección de firmas se lleva adelante en distintos puntos de la ciudad y culminará con una movilización en la Plaza San Martín.

Desde el sector de jubilados remarcaron la gravedad del escenario, especialmente para personas con enfermedades crónicas, tratamientos oncológicos o que requieren medicación diaria, como insulina o fármacos para la hipertensión. Señalaron que los reintegros anunciados por la obra social no cubren el costo real de las prestaciones, ya que se liquidan por valores de nomenclador muy por debajo de los honorarios actuales.

Además, se confirmó que la representante del sector pasivo ante el instituto, Rosa Contreras, presentó una denuncia penal por la suspensión de la cobertura, sumándose a los reclamos administrativos que ya se venían realizando.