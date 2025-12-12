Impulsan la colecta “Cena Navideña” para que más familias tengan su plato especial

A pocos días de las fiestas, en Puerto Madryn vuelve a ponerse en marcha la colecta solidaria “Cena Navideña”, una iniciativa impulsada por Arturo, vecino del barrio Nueva Chubut, que busca reunir pollos crudos para que más familias puedan tener su propia comida especial en la noche del 24 de diciembre. La propuesta, que se realiza por segundo año consecutivo, apunta a repetir los resultados de la edición anterior, cuando se lograron juntar 68 pollos y diversos alimentos que fueron distribuidos en distintos sectores de la ciudad.

La campaña se organiza de manera sencilla y apela a la solidaridad cotidiana: cada persona puede colaborar donando un pollo crudo o haciendo un aporte económico para que Arturo pueda comprarlo. “La idea consiste en juntar pollos para que cada familia lo cocine a su manera”, explica el flyer de difusión. Todo lo recaudado será entregado en la mañana del 24 de diciembre a los hogares que más lo necesiten.

Desde el comienzo, la campaña se caracteriza por su enfoque transparente. Arturo comparte en redes sociales videos, fotos y tickets de compra para que los vecinos puedan ver cómo se utiliza cada aporte. En el flyer se destaca que se trata de una “colecta totalmente transparente”, donde se mostrará todo el proceso y el destino de las donaciones.

El impulsor de la iniciativa recordó que la entrega se realiza exclusivamente el mismo 24 por la mañana. La decisión no es casual: muchas familias no cuentan con heladera, por lo que no pueden conservar carne fresca de un día para otro. Por eso, el reparto se concentra en un único recorrido por barrios y puntos de encuentro.

Cómo colaborar

Quienes deseen sumarse pueden hacerlo de distintas maneras:

Donando un pollo crudo en carnicerías o pollerías de la ciudad.

Coordinando con Arturo para que retire la donación en el domicilio del vecino.

Realizando un aporte por billetera virtual, a través del alias Cena.navidad.arturo para comprar pollos y otros alimentos.

También es posible acercarse al domicilio del impulsor de la campaña, ubicado en B° Nueva Chubut, Mz 955 lote 20, o contactarse directamente para coordinar la entrega.

El flyer incluye los datos de contacto para quienes quieran comunicarse:

2804 419641

Facebook: Agustín T Salva