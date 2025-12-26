Flybondi lo hizo de nuevo y dejó varados pasajeros que viajaban a Puerto Madryn



Nuevamente los pasajeros que debían viajar desde Buenos Aires hacia Puerto Madryn y viceversa este viernes se vieron afectados por la cancelación de un vuelo de la aerolínea Flybondi.

En el inicio de período de vacaciones de verano la compañía low cost volvió a tener problemas provocando que decenas de pasajeros quedaran varados y con incertidumbre para la reprogramación de los vuelos.

Hasta el momento, la empresa no detalló los motivos que llevaron a esta decisión. Cabe recordar que el domingo pasado la compañía ya canceló uno de los vuelos a la ciudad del Golfo y que durante la presente semana se han registrado diferentes problemas en los destinos que cuenta con la cobertura de vuelos de la compañía tanto nacionales como internacionales.

Un dato no menor es que hasta el 24 de diciembre la línea había cancelado 70 vuelos en poco más de 72 horas.

La preocupación en el sector turístico es creciente porque, tras un impasse, los problemas vuelen a surgir con los temores e incertidumbre que acarrea en los pasajeros y usuarios de un servicio esencial para las vacaciones.