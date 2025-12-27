Falleció el hombre de 97 años atropellado en Comodoro Rivadavia



Un hombre de 97 años murió en la noche del viernes, producto de haber sido atropellado durante la tarde en Comodoro Rivadavia. El hecho ocurrió en la intersección de Viamonte y Rivadavia, donde la víctima fue impactada por un vehículo que, según testigos, circulaba a alta velocidad.

De acuerdo a la información policial, el adulto mayor intentaba cruzar la avenida cuando fue embestido por un Volkswagen Voyage que se desplazaba por Rivadavia en sentido este-oeste. Tras el impacto, el cuerpo del hombre golpeó contra el parabrisas del lado del acompañante y quedó tendido en la calzada.

El hombre fue hallado inconsciente, con una importante pérdida de sangre en el rostro, y trasladado de urgencia al Hospital Alvear para la realización de estudios médicos. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció horas más tarde.

Según el relato policial, testigos del hecho relataron que el conductor fue increpado por vecinos que se encontraban en el lugar. Tanto el automovilista como la mujer que lo acompañaba fueron resguardados y trasladados a una dependencia policial. Posteriormente, el conductor se sometió a un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

La policía continúa con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del trágico episodio.