En los penales, Estudiantes venció a Racing y se quedó con el título del Torneo Clausura 2025

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura tras vencer a Racing Club en una final electrizante que se definió por penales 5-4, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Adrián Martínez abrió el marcador para «la Academia» a los 35 minutos del segundo tiempo; pero Guido Carrillo lo igualó a los 48´ para «El Pincha», llevando la definición a los doce pasos.

«El Pincha» es el camperón del fútbol argentino

El encuentro fue intenso y parejo desde el inicio. Racing avisó primero con intentos de Duván Vergara y Juan Nardoni, mientras que Estudiantes respondió con aproximaciones de Tiago Palacios y Guido Carrillo, bien contenidas por Facundo Cambeses. El primer tiempo terminó sin goles, con chances repartidas y un desarrollo friccionado, marcado por varias infracciones y amonestaciones.

En el complemento, el trámite se mantuvo abierto y con alternativas. A los 35 minutos del segundo tiempo, Adrián “Maravilla” Martínez aprovechó un descuido defensivo y definió con gran calidad ante la salida de Fernando Muslera para poner en ventaja a Racing. Sin embargo, cuando el título parecía inclinarse para la Academia, Estudiantes reaccionó y, a los 47, Guido Carrillo igualó el encuentro de cabeza tras un tiro libre, forzando el tiempo extra.

Durante el tiempo extra, el cansancio fue protagonista. Ambos equipos intentaron, pero sin claridad, aunque Racing estuvo cerca con un cabezazo de Martínez que obligó a una gran intervención de Muslera. Sin más emociones, la final se definió desde el punto penal.

La eficacia de Estudiantes

En la tanda, Estudiantes mostró mayor eficacia y temple. Convirtieron José Sosa, Lucas Alario, Joaquín Tobio Burgos, Eric Meza y Facundo Rodríguez, mientras que Racing falló dos ejecuciones clave: Gastón Martirena y Franco Pardo no pudieron vencer a Muslera, que se erigió como figura decisiva.

Un título especial

De esta manera, Estudiantes se impuso en la definición y se consagró campeón del Torneo Clausura, coronando una final inolvidable y sumando una nueva estrella a su historia, en una noche que quedará grabada como una de las más emotivas del fútbol argentino reciente, luego de los episodios que enfrentaron al club con Claudio Tapia y la AFA.