EMBARGO JUDICIAL - LORENA VILLAVERDE

Embargan a Villaverde

El juez Civil de Bariloche, Santiago Morán, dispuso el embargo preventivo de la dieta y el medio aguinaldo de la diputada nacional Lorena Villaverde, por un total cercano a los 40 millones de pesos. La medida responde a una demanda iniciada por un vecino de Bariloche que adquirió un lote en el emprendimiento Tajamar, en Las Grutas, y nunca recibió la posesión del terreno.

La resolución judicial, firmada el martes último, establece que se retendrán 27 millones de pesos en concepto de capital y otros 13,5 millones por intereses y costas. El magistrado ordenó que las sumas retenidas se depositen en una cuenta judicial del Banco Patagonia y notificó a la Cámara de Diputados para garantizar el cumplimiento “bajo apercibimiento”.

El caso se suma a otros reclamos civiles contra Villaverde por incumplimientos en el mismo desarrollo inmobiliario. En expedientes anteriores, tramitados en San Antonio Oeste, la legisladora alcanzó acuerdos privados que frenaron el avance de las causas. En esta oportunidad, el demandante presentó el boleto de compraventa y testigos que acreditan la operación, además de reclamar daños y perjuicios y el cobro de un canon locativo.

