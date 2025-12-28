El Viking Jupiter arribó este domingo a Puerto Madryn



El crucero Viking Jupiter, de bandera noruega, amarró este domingo alrededor de las 8:00 de la mañana en el muelle Comandante Luis Piedra Buena. Se trata de la segunda recalada que realiza en Puerto Madryn.

Con una eslora de 228 metros, el Viking Jupiter es uno de los cruceros de mayor tamaño que visitarán la ciudad portuaria en esta temporada. En esta oportunidad, el navío llegó con más de 1.000 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes, lo que representa un movimiento significativo para la actividad turística y comercial de la región.

El buque arribó a la ciudad portuaria luego de su paso por las Islas Malvinas y permanecerá amarrado hasta las 20 horas. Tras su estadía, está previsto que continúe su itinerario rumbo a Montevideo, Uruguay.

Durante su permanencia en la ciudad, los cruceristas podrán recorrer distintos atractivos turísticos de la zona, mientras que el arribo del Viking Jupiter vuelve a posicionar a Puerto Madryn como uno de los destinos destacados dentro del circuito de cruceros del Atlántico Sur.