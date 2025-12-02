El próximo viernes será el sorteo del Mundial y Argentina conocerá a sus rivales

La Selección Argentina conocerá a sus rivales en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, cuando se lleve a cabo el sorteo en el Centro John F. Kennedy de Washington.

El sorteo del Mundial 2026 será el próximo dia viernes 5, desde las 14 horas de nuestro país.

Expectativa por el sorteo

Argentina, dirigida por Lionel Scaloni y que buscará convertirse en la tercera selección en ganar dos ediciones consecutivas de un Mundial (solo lo hicieron Italia en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962), será una de las 12 cabezas de serie, por lo que evitará cruzarse con las grandes potencias al menos en la fase de grupos.iiRiig

El Mundial 2026 contará con un nuevo formato, ya que por primera vez habrá 48 selecciones participantes que estarán repartidas en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, donde iniciará la instancia de eliminación directa hasta conocer al nuevo campeón.

Cómo será el sorteo

Las selecciones participantes estarán divididas en cuatro bombos, que contará con 12 cada uno: en el Bombo 1 estará Argentina, que partirá como cabeza de serie en su grupo y evitará a las grandes potencias al menos hasta las instancias de eliminación directa.iiRiig

En el Bombo 2 la gran amenaza sería Marruecos, que viene de alcanzar las semis en el último Mundial, mientras que en el Bombo 3 genera cierto temor Noruega. Además, en el Bombo 4 podría estar una de las grandes potencias como Italia, que deberá disputar el Repechaje a principios del año que viene.