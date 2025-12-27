El Municipio convocó a un nuevo “Madryn Comestible”

Desde la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn anunciaron que se encuentra abierta la convocatoria pública para la 46º edición de la feria gastronómica y cervecera “Madryn Comestible, Un paseo de Sabores” que, en esta oportunidad, se llevará a cabo el sábado 10 y domingo 11 de 18 a 01 horas, en el Playón Recreativo del Muelle Piedra Buena.

De este modo, a través de la Resolución N° 2.329/2025 se invita a cubrir 15 espacios para vehículos gastronómicos, 10 con expendio de comida y 5 con expendio de bebidas. A la vez, habrá 4 espacios de carpas con productos gastronómicos que no requieran manipulación de alimentos en el lugar y productos envasados que no demanden cocción ni armado.

La convocatoria se mantendrá abierta hasta el 2 de enero a las 12:30 horas inclusive. Las personas interesadas deberán completar los formularios publicados en www.madryn.gob.ar y presentarlos en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Puerto Madryn con la documentación requerida, sin excepción. La Comisión Organizadora del evento evaluará cada propuesta.

Cabe mencionar que será una edición de dos jornadas. El evento se inaugurará el sábado 10 de enero a las 18 horas y permanecerá en el Playón Recreativo del Muelle Piedra Buena hasta el domingo 11 a las 01 horas. Allí, habrá gastronomía local, postres, cerveza artesanal, actividades recreativas, productores locales y propuestas culturales en el escenario.

Convocatoria a artistas locales

Esta edición también contará con el escenario que volverá a recibir a artistas y bandas locales, como así también DJ’s.

Aquellas personas interesadas en participar deberán inscribirse a través del formulario publicado en www.madryn.gob.ar el cual deberá ser entregado en la Secretaría de Turismo Av. Roca 223- hasta el lunes 29 de diciembre entre las 8 y 14 horas.