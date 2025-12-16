FARMACÉCUTICAS - PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS - SEROS

El Gobierno acordó con farmacéuticas y se regulariza provisión a afiliados de SEROS


El Gobierno del Chubut informó este martes que al haber arribado a un acuerdo con las farmacéuticas desde este martes se regulariza la provisión de medicamentos a los afiliados de la obra social provincial SEROS.

A partir de este acuerdo con el Colegio Profesional de Farmacéuticos del Chubut, la Cámara de Farmacias y la Asociación de Farmacias del Noreste del Chubut se reestableció el servicio y se puso en marcha un proceso de regularización sin ningún tipo de corte.

Desde ambas partes valoraron el diálogo mantenido, teniendo como principal objetivo la atención de los afiliados.

