AJEDREZ - CÓRCULO DE AJEDREZ PEONES DEL SUR - JUEGO CIENCIA

El Círculo de Ajedrez Peones del Sur, coronó a Álvaro Orellana como campeón

Este martes, el Círculo de Ajedrez Peones del Sur de Puerto Madryn, cerró su Torneo de Primera categoría con el choque desempate entre Gustavo Slomka y Álvaro Orellana.

Como ganador, se coronó Orellana, que de esta manera se convierte en el mejor ajedrecista de la ciudad portuaria.

 

Con campeón en Primera

El campeón madrynense de ajedrez, es Alvaro Orellana, que este martes se impuso frente a Gustavo Slomka en el choque desempate del Torneo de Primera Categoría del Círculo de Ajedrez Peones del Sur de Puerto Madryn.

Después de un torneo largo y parejo entre varios de los candidatos, y tras vencer en el match desempate frente al experimentado Gustavo Slomka, el joven Alvaro Orellana se llevó el titulo del Círculo de Ajedrez Peones del Sur.

El nuevo campeón de la primera categoría quien forma parte de una generación que avanza sin pedir permiso, se llevó el triunfo en forma más que merecida, gracias a su muy buen juego y la solidez mostrada en cada una de las partidas.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

TERMÓMETROS

Etiquetas: lla, luis juez, Senado

Juez se suma al oficialismo
Etiquetas: Mendoza, Minería

Nueva era minera
Etiquetas: Guillermo Castello, Mayra Mendoza

Gesto libertario

ÚLTIMAS NOTICIAS

Garitano confirmó el ingreso de los pliegos de recoleccion de residuos y transporte urbano

Garitano confirmó el ingreso de los pliegos de recoleccion de residuos y transporte urbano
El Concejo modificó la normativa de seguridad en los boliches de Madryn

El Concejo modificó la normativa de seguridad en los boliches de Madryn
Etiquetas: bomberos, brigadistas, Comarca Andina, el turbio, incendio forestal

Ingentes esfuerzos para controlar el incendio forestal en El Turbio