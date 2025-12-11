El Círculo de Ajedrez Peones del Sur, coronó a Álvaro Orellana como campeón

Este martes, el Círculo de Ajedrez Peones del Sur de Puerto Madryn, cerró su Torneo de Primera categoría con el choque desempate entre Gustavo Slomka y Álvaro Orellana.

Como ganador, se coronó Orellana, que de esta manera se convierte en el mejor ajedrecista de la ciudad portuaria.

Con campeón en Primera

Después de un torneo largo y parejo entre varios de los candidatos, y tras vencer en el match desempate frente al experimentado Gustavo Slomka, el joven Alvaro Orellana se llevó el titulo del Círculo de Ajedrez Peones del Sur.

El nuevo campeón de la primera categoría quien forma parte de una generación que avanza sin pedir permiso, se llevó el triunfo en forma más que merecida, gracias a su muy buen juego y la solidez mostrada en cada una de las partidas.