El beach handball patagónico tendrá su fecha en Puerto Madryn



Puerto Madryn será escenario de la 1° del 20º Circuito Patagónico de Beach Handball, que se disputará el 9, 10 y 11 de enero de 2026.

La ciudad portuaria va consolidándose como uno de los puntos de referencia del beach handball en la región.

El beach handball y su cita en Madryn

El Circuito Patagónico de Beach Handball disputará en el 2026 su 20° Edición, bajo la organización de la Fundación Patagonia Deportes de Arena y cuenta con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn.

El certamen contará con la participación de equipos en la categoría mayores libre, en ambas ramas, y reunirá a destacados jugadores y jugadoras del circuito patagónico, ofreciendo un espectáculo deportivo de alto nivel.

Este lunes, se realizó la conferencia de prensa de presentación de la fecha en Puerto Madryn, encuentro ante los medios de los que fueron parte Diego González, secretario de Educación, Cultura y Deportes y por la Fundación Patagonia de Deportes de Arena su presidente, Luis Ausqui y su secretario, Matías Inostrosa.

Todo listo para la fecha 1

El evento se desarrollará en el Punto de Deportes de Playa y tendrá además, premios alegóricos y económicos para los primeros tres equipos de cada rama.

Las inscripciones, que incluyen una musculosa del evento, el seguro, la hidratación y fruta durante la competencia, permanecerán abiertas hasta el 7 de enero de 2026. Para mayor información, las personas interesadas podrán comunicarse al 2920 262856 (Matías).