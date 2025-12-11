Cristian Díaz, nuevo DT del Deportivo Madryn, será presentado hoy

Este jueves, el nuevo entrenador del Club Deportivo Madryn para la Temporada 2026 de la Primera Nacional, Cristian Díaz, será presentado en sociedad y tendrá su primer contacto oficial ante los medios de comunicación.

Diaz, ex futbolista profesional con extensa trayectoria y símbolo de Independiente fue confirmado el último martes como nuevo DT del «Depo», tras la salida de Leandro Gracián.

Díaz: el sucesor de Gracián en el «Aurinegro»

El Club Deportiovo Madryn ya definió a su nuevo entrenador para la Temporada 2026 del Torneo de Primera Nacional, siendo Cristian Díaz el elegido para reemplazar en el cargo a Leandro Gracián, que culminó su vínculo con la institución «Aurinegra».

Díaz, ex futbolista profesional, de gran trayectoria a nivel nacional e internacional, siendo uno de los símbolos de Independiente de Avelleneda; es entrenador desde hace varias temporada donde ha podido crear un extenso currículum en tales funciones, donde registra pasos por Atlético Tembetary de Paraguay en el último año.

Asimismo, dirigió en Club Cienciano de Perú, Deportivo Morón, Jorge Wilstermann de Bolivia, The Strongest de Bolivia, Royal Pari Fútbol Club, Santa Tecla FC, Quilmes AC, Olimpo de Bahía Blanca, Universidad San Martín de Porres de Perú, Deportes Iquique de Chile; siendo su debut en el Club Independiente en la temporada 2011/12.

Hoy, de presentación

Este jueves, el nuevo entrenador del «Depo», Cristian Díaz, estará visitando y recorriendo las instalaciones del Complejo Leopoldo Remussi, para posteriormente, brindar una conferencia de prensa ante los medios de comunicación.

Vale destacar que Cristian Díaz llegará junto a su cuerpo técnicoconformado por Zacarías Gaggero como preparador físico, Gastón Ramondino como asistente, Baffunjir como primer asistente y Javier Carmarán como ayudante.