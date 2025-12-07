Creen que con IA se podrá descifrar los códigos sonoros de las ballenas y los delfines

Las ballenas, orcas y delfines producen secuencias estructuradas que se repiten con variaciones, una señal de códigos sonoros internos aún no descifrados. Durante décadas, estas vocalizaciones fueron registradas sin que los investigadores pudieran interpretar patrones consistentes.

Pero la creciente capacidad de la inteligencia artificial cambió ese escenario y permitió analizar volúmenes masivos de datos imposibles de procesar manualmente. Este avance abrió una línea de investigación que integra biología, informática y conservación. La tecnología permite detectar regularidades, comparar sonidos y evaluar su relación con el comportamiento de cada especie.

Herramientas que transforman la bioacústica

Los modelos de aprendizaje automático procesan miles de horas de grabaciones obtenidas por hidrófonos instalados en distintos océanos. Estas herramientas identifican secuencias repetidas y las clasifican según métricas temporales y estructurales.

En estudios recientes, el análisis automatizado permitió discriminar silbidos de delfines que antes se consideraban idénticos. Los algoritmos también detectaron unidades breves que podrían funcionar como equivalentes de sílabas o fonemas.

Este abordaje interdisciplinario volvió más eficiente la interpretación de los registros y aceleró procesos que antes demandaban años de revisión. La combinación de acústica, etología y computación permite reconstruir posibles sistemas comunicativos.

Avances en cetáceos y primates

Investigaciones con primates revelaron secuencias complejas de sonidos que se encadenan para coordinar acciones dentro de un grupo. Estos hallazgos sugieren una forma de sintaxis rudimentaria en distintas especies de grandes simios.

En el ámbito marino, proyectos innovadores profundizan el estudio de cetáceos. Modelos generativos de inteligencia artificial ya son capaces de imitar “codas” de cachalotes, una herramienta clave para comparar vocalizaciones y entender variaciones.

Otros desarrollos se centran en reproducir silbidos de delfines y evaluar si los animales interpretan estas señales artificiales. Paralelamente, el análisis de cantos de ballenas jorobadas reveló secuencias predecibles que podrían funcionar como unidades culturales.

El límite entre comunicación animal y lenguaje

La discusión científica sobre si estos sistemas constituyen un lenguaje continúa abierta. Algunas investigaciones describen estructuras comparables a reglas gramaticales básicas, mientras que otras sostienen que se trata de asociaciones sonoras funcionales.

Conceptos como productividad, recursividad o referencia a elementos ausentes siguen siendo exclusivos del lenguaje humano. Sin embargo, ciertos comportamientos, como el reconocimiento de señales después de largos periodos, muestran capacidades cognitivas inesperadas.

El desafío actual es describir hasta qué punto estas vocalizaciones transmiten significados específicos. La inteligencia artificial es la herramienta que permite explorar esta frontera con mayor precisión.

Consideraciones éticas y desafíos futuros

La posibilidad de generar señales artificiales introduce interrogantes sobre sus efectos en el comportamiento animal. Un uso inapropiado podría alterar patrones de apareamiento, rutas de desplazamiento o dinámicas sociales.

El desarrollo tecnológico exige incorporar criterios éticos y protocolos de mínima intervención. El objetivo es ampliar el conocimiento sin interferir en la vida silvestre ni modificar sus interacciones naturales.

Aun con estas precauciones, la ciencia coincide en que la bioacústica asistida por IA se transformará en un pilar clave para la conservación marina en las próximas décadas.

Clave para la conservación

La aplicación de inteligencia artificial en el estudio de la fauna ofrece beneficios directos para la protección de los ecosistemas. Su capacidad para procesar datos en tiempo real permite monitorear especies difíciles de observar.

Los algoritmos pueden detectar cambios en patrones acústicos asociados al estrés, la presencia de embarcaciones o la alteración de hábitats sensibles. Esta información resulta esencial para diseñar políticas de protección más precisas.

Además, la tecnología permite identificar individuos, registrar migraciones y detectar poblaciones en riesgo. Su uso optimiza campañas de conservación, reduce costos operativos y mejora la capacidad de respuesta frente a amenazas ambientales.

Puente entre ciencia, tecnología y biodiversidad

La integración entre biología marina e inteligencia artificial redefine la forma en que se estudia la comunicación animal. Los avances no solo amplían el conocimiento científico, sino que fortalecen estrategias de preservación en un contexto de creciente presión sobre los océanos.

El desafío futuro es continuar desarrollando herramientas que respeten los procesos naturales mientras permiten descifrar voces que, durante siglos, permanecieron ocultas bajo el agua. La tecnología se convierte así en una aliada para resguardar especies, hábitats y la diversidad acústica del planeta.