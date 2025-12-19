Copa Mundial 2028 de natación de aguas frías frente al Glaciar Perito Moreno



La provincia de Santa Cruz presentó al país el Mundial de Natación de Invierno 2028, un evento internacional que la posiciona como uno de los principales escenarios de la natación en aguas frías a nivel global y fortalece su proyección turística y deportiva.

La presentación se realizó en la ciudad de Buenos Aires y tuvo como anfitrión a Matías Ola, presidente de la asociación Nadando Argentina y referente internacional de esta disciplina. El acto contó con la presencia del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal; la senadora nacional Natalia Gadano, y el diputado Nacional José Luis Garrido, y del Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli;

«Donde llega un turista, llega el trabajo. Tomemos todos conciencia de lo que es la industria del turismo que va camino a ser el mayor empleador mundial. Cuando uno habla con los inversionistas que están expandiendo la capacidad hotelera, los más interesados están en tu provincia Claudio Vidal, porque la ven y porque confían, creen en lo que estás haciendo vos y saben cómo facilitaste las inversiones. Vamos a tener que trabajar mucho y muy especialmente en el sector privado porque han sido las empresas las que han apoyado edición tras edición para que esto se pueda completar», expresó el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli.

Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, destacó: «Si todos conociéramos realmente a nuestra provincia, no tendríamos necesidad alguna de pretender estar afuera, tenemos una costa hermosa, una pre cordillera fabulosa, increíbles lugares que lamentablemente por falta de conectividad y por infraestructura es difícil poder acceder, pero hay lugares realmente hermosos y todo esto puede ser posible y se puede dar a conocer si seguimos trabajando en conjunto con personas como el Secretario Daniel Scioli».

Por su parte, la senadora nacional Natalia Gadano acompañó el anuncio y expresó: «El Glaciar Perito Moreno sea sede de un campeonato mundial nos llena de orgullo y es una señal clara del enorme potencial que tiene Santa Cruz. Apostamos a una provincia que se abre al mundo, que cuida sus recursos naturales y que genera desarrollo a partir del deporte, el turismo y eventos de jerarquía internacional, tal como lo impulsa el gobernador Claudio Vidal».

La realización de este campeonato mundial pone en valor los parques nacionales y los paisajes naturales argentinos, en el marco de propuestas deportivas de alto nivel que combinan naturaleza, turismo y proyección internacional. Cabe señalar que el campeonato se desarrollará en escenarios naturales únicos como el Glaciar Perito Moreno y el Lago Argentino, entornos que convierten a Santa Cruz en un destino privilegiado para este tipo de competencias y en un punto de referencia dentro del calendario internacional de aguas abiertas y frías.

Durante el encuentro se puso en valor el trabajo de Nadando Argentina, organización sin fines de lucro que promueve la natación en aguas frías como una experiencia inclusiva y transformadora, vinculada al cuidado del ambiente, la superación personal y

Encuentro entre culturas.

La realización del Mundial de Natación de Invierno 2028 representa una oportunidad concreta para impulsar el turismo deportivo, generar movimiento económico y mostrar al país y al mundo el potencial natural, humano y organizativo de Santa Cruz.

Del acto participaron también autoridades provinciales, organizadores internacionales del evento y referentes del sector turístico y deportivo, entre ellos la ministra de Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Nadia Ricci; el campeón santacruceño de aguas abiertas, Matías Díaz Hernández; el director de parques Nacionales, Sergio Martín Álvarez; la directora de la delegación de Buenos Aires por Turismo Santa Cruz, Verónica Ramos. Asimismo, estuvieron presentes los embajadores en Argentina de Canadá, Stewart Ross Wheeler; Finlandia, Nicola Lill Lindertz; y Chipre, Stelios Georgiades.