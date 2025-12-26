Con vistas al Australian Open 2026 de tenis, los argentinos se preparan para ingresar en el cuadro principal

Nueve tenistas argentinos, entre damas y caballeros,se encuentran en la lista de entrada de clasificación del Australian Open 2026.

La organización del Australian Open 2026 dio a conocer esta semana la lista para el cuadro clasificatorio para el primer Grand Slam del año.

Quieren ser parte del primer Grand Slam del año

El primer Gran Slam del año, el tradcional Australian Open, se jugará en el mes de enero en las duras canchas del «Melbourne Park» australiano, contando con nueve jugadires y jugadoras de nuestro pais integrando la lista de entrada en busca de ingresar al cuadro principal.

Entre los caballeros, serán parte desde el cuadro preliminar, que contará con 128 tenistas y comenzará el 12 de enero los jugadores Román Burruchaga, quien partiría como mínimo como cuarto preclasificado, Marco Trungelliti que será el otro argentino que partirá como preclasificado, aunque sin chances de tener ingreso directo al torneo -en principio sería el preclasificado 27-.

También están Juan Pablo Ficovich quien se ubica en la posición 54 de la lista de entrada, Alex Barrena que figura en la posición 63 de la lista de entrada y buscará un lugar en el cuadro mayor australiano mientras que cierre el listado entre los hombres, Facundo Díaz Acosta que buscará volver al nivel que lo consagró como oro panamericano y lograr regularidad en el circuito ATP.

Por su parte, entre las damas, están Lourdes Carlé que está en el número 42 de la lista de entrada para la «qualy» y que buscará un lugar en el cuadro principal en Melbourne, Julia Riera que está en el puesto 71 de la lista, Jazmín Ortenzi que buscará seguir creciendo en el nuevo año y buscar una buena adaptación al duro suelo australiano; en tanto que Luisina Giovannini stednrá su primera vez siendo parte del cuadro clasificatorio en un Grand Slam, y buscará seguir mejorando su performance sobre suelo duro.