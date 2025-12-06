Con un claro resultado, Gimnasia se impuso ante Peñarol por la Liga Nacional de Básquet

En la noche del viernes y en el Estadio Socios Fundadores, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivdavia se impuso con un contundente 93-67 frente a Peñarol de Mar del Plata.

El goleador del encuentro fue Anyelo Cisneros con 19 puntos, mientras que en la visita se destacó Agustín Pérez Tapia aportando 17 unidades.

Festejó «El Verde» en su cancha

El encuentro comenzó mejor para Gimnasia en los primeros minutos, aprovechando la efectividad en línea de tres para sacar una diferencia de 14-0 en los primeros minutos, pero Peñarol logró descontar en el marcador (16-8) a través de los triples de Agustín Pérez. El conjunto patagónico pudo mantener una diferencia de diez puntos (25-15) con el aporte desde la pintura de Ányelo Cisneros, el primer cuarto finalizó 31-24.

En el segundo período, el conjunto marplatense achicó a cinco (38-33) con el aporte de Alford Thornton y de Luciano Guerra, pero el Mens Sana aprovechó buenas defensas y el juego de Brian Carabalí y Marcos Chacon para mantener una buena diferencia de cara al cierre del cuarto, Gimnasia se fue al descanso arriba por 51-46.

En la segunda parte, el Verde mantuvo la diferencia a su favor a lo largo del tercer cuarto, logrando volver a sacar más de diez puntos de ventaja, con Emiliano Toretta y Cisneros, pese a los intentos del Milrayitas, el cuarto cerró 71-56.

En el último período, Gimnasia fue cerrando el encuentro poco a poco con Sebastián Carrasco en las ofensivas del «Verde», para culminar el juego con triunfo para el conjunto chubutense por 93-67.