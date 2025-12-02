Con más de 100 participantes, llegó a su fin el Torneo Patagónico de Bádminton en Rawson

Con un total de 110 inscriptos, el evento reunió a deportistas de 10 localidades patagónicas, llegó a su fin el Torneo Patagónico de Bádminton, evento que se extendió durante más de diez horas en cada jornada, con 7 canchas en simultáneo y más de 175 partidos disputados.

Todas las categorías se disputaron en las modalidades individual masculino, individual femenino, dobles masculino, dobles femenino y dobles mixtos.

Un Patagónico que incluyó a todos

En un hecho histórico, el torneo incluyó también la presentación de la categoría especial “implantados”, donde compitieron deportistas con reemplazo de cadera, reafirmando el compromiso del evento con la inclusión, la accesibilidad y el deporte para toda la vida.

El torneo contó con el auspicio de Chubut Deportes y la colaboración de comercios y locales que aportaron obsequios para sorteos; también contó con presencia de profesores, entrenadores, médicos y personal técnico.

Además, se contó con espacios de entrada en calor, zonas de descanso y puestos de hidratación para los equipos. El evento cerró con una ceremonia de premiación donde se entregaron medallas y reconocimientos especiales a jugadores y delegaciones destacadas.

Participaron de la entrega de premios Mariano Ferro, gerente general de Chubut Deportes, y Miguel Larrauri, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rawson.



Un cierre que consolida a Rawson como sede regional

El Torneo Patagónico 2025 reafirma el crecimiento sostenido del bádminton en la capital de la provincia del Chubut y en toda la región, promoviendo el desarrollo deportivo, la integración entre localidades y el acceso a prácticas físicas para todas las edades.

Desde la organización agradecen a todas las delegaciones, familias y colaboradores que hicieron posible este gran evento, despidiéndose hasta la próxima edición.

Bádmitnon – Torneo Patagónico 2025

En Rawson

Participación diversa y categorías competitivas

El torneo abarcó las categorías:

-Mini (10 participantes)

-Sub 13 (16)

-Sub 15 (24)

-Sub 17 (14)

-Sub 19 (8)

-Open 2° (23)

-Open 3° (22)

-Veteranos 35-44 (11)

-Veteranos 45-54 (6)

-Veteranos 55-64 (6).

Medallero Final por Clubes – Rawson 2025

Según los resultados oficiales:

-Rawson (Chubut) – 53 medallas 11 ORO – 18 PLATA – 24 BRONCE

-Telén (La Pampa) – 26 medallas 12 ORO – 6 PLATA – 8 BRONCE

-Río Gallegos (Santa Cruz) – 19 medallas 5 ORO – 7 PLATA – 7 BRONCE

-Neuquén – 6 medallas 4 ORO – 1 PLATA – 1 BRONCE

-Caleta Olivia (Santa Cruz) – 8 medallas

-Paso del Sapo (Chubut) – 8 medallas

-Rada Tilly (Chubut) – 8 medallas

Medallero por provincias

1° Chubut → 14 ORO – 22 PLATA – 33 BRONCE

2° La Pampa → 12 ORO – 6 PLATA – 8 BRONCE

3° Santa Cruz → 8 ORO – 8 PLATA – 11 BRONCE

4° Neuquén → 4 ORO – 1 PLATA – 1 BRONCE.