Chubut renovó con la UNOPS el acuerdo para equipar el Hospital de Alta Complejidad de Trelew

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, se reunió este viernes con autoridades de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y firmó la ampliación del convenio destinado a completar el equipamiento del Hospital de Alta Complejidad de Trelew. El nuevo acuerdo incorpora una inversión adicional de más de 7 millones de dólares y duplica los fondos inicialmente previstos.

El entendimiento apunta a adquirir instrumental médico de última generación y mobiliario para la puesta en funcionamiento total del centro sanitario, además de incorporar equipamiento informático para escuelas públicas. Según explicó el mandatario, la asistencia de la UNOPS permite garantizar transparencia en los procesos de compra y obtener precios más competitivos en el mercado internacional.

Durante la reunión, realizada en Casa de Gobierno, también participaron la secretaria provincial de Salud, Denise Acosta, y representantes regionales del organismo internacional. Desde la UNOPS destacaron el avance del proyecto y la articulación sostenida con la provincia.

Acosta señaló que el Hospital María Humphreys ya tiene en funcionamiento varias áreas esenciales desde noviembre, como el Centro Materno Infantil, Laboratorio, Diagnóstico por Imágenes y dos quirófanos equipados, y anticipó que la puesta en marcha total podría completarse en un plazo estimado de 12 a 14 meses.