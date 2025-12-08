Casi 3 de cada 4 trabajadores en Argentina son pobres

Un estudio del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA) encendió las alarmas sobre el. El informe reveló que el fenómeno del «trabajador pobre» se encuentra profundamente consolidado, con la mayoría de los trabajadores recibiendoDe esta forma, un 72% del conjunto de los trabajadores, incluyendo formales e informales, recibeEste umbral es crítico, ya que la Canasta Básica Total (CBT) para un hogar tipo ascendía a $1.213.799 pesos en octubre de 2025.

Sector Formal

El 58% de los asalariados formales no supera el umbral de $1 millón de pesos. El informe asegura que 1 de cada 5 trabajadores (19,3%) con jornada completa de 40 horas semanales, es pobre.

Sector Informal

El 89% de los asalariados informales y el 88% de los cuentapropistas de baja calificación se encuentran en este segmento de ingresos insuficientes.

El Castigo de la «Pobreza Residencial»

La causa de la crisis se debe al encarecimiento continuo de alimentos y servicios, agravado por la reducción de subsidios, lo que anula la capacidad de ahorro:

Servicios que devoran el ingreso

El gasto en servicios (gas, luz, agua) representaba el 4% de un salario mediano a fines de 2023, pero en 2025 pasó a ser el 11% del mismo salario. Esta situación, aseguran los investigadores, condena a amplios sectores a la «pobreza residencial».

Pluriempleo como respaldo

La insuficiencia de los ingresos se refleja en el aumento del pluriempleo, que alcanza al 12% de los ocupados, demostrando que incluso los asalariados formales deben recurrir a ocupaciones adicionales para evitar la pobreza.