Casi 1,4 millones de turistas se movilizaron el fin de semana largo



El número de turistas que viajó creció un 43,5% frente al mismo fin de semana de 2023. El clima inestable, con pronósticos de tormentas, moderó la decisión de viaje hacia algunos destinos, pero el movimiento turístico terminó mostrando un desempeño bastante sólido para esta altura del año.

– De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción se desplazaron 1.377.810 turistas por la Argentina, un 43,5% más que en el mismo feriado de 2023 (en 2024 no hubo feriado). La fecha volvió a consolidarse como uno de los momentos de movilidad turística previos al verano.

– La estadía promedio fue de dos noches, menor a los 2,6 días de estadía que se registraron en 2023, una tendencia que se viene profundizando en un contexto de menor poder adquisitivo de las familias, que privilegian escapadas más cortas, cercanas y de bajo costo presupuestario.

– El gasto promedio diario por turista fue de $ 90.495, un 8,8% mayor en términos reales contra 2023. Este aumento refleja un mayor esfuerzo de consumo de los viajeros, que concentraron sus gastos en servicios esenciales y en experiencias de alto valor percibido.

– En total, los turistas desembolsaron $ 249.370 millones a lo largo del fin de semana, lo que implicó un aumento del 20,1% real frente a 2023. De esta manera, los feriados largos de noviembre y diciembre vuelven a mostrar su relevancia como dinamizadores tempranos de la temporada estival.

– Los destinos con mayor movimiento fueron CABA, Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y Ushuaia. También se destacaron las ciudades más religiosas como Salta, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy y Corrientes.

Balance enero-diciembre de 2025

– En lo que va del año se celebraron ocho fines de semana largos, donde viajaron 13.342.750 turistas por el país. Estas escapadas representaron un movimiento económico estimado en $ 2.971.578 millones, lo que equivale a US$ 2.030 millones.

– El impacto de estos feriados fue significativo no sólo por la cantidad de personas movilizadas, sino también por su efecto dinamizador sobre las economías regionales, con beneficios para miles de pymes vinculadas con la actividad turística.

El fin de semana en Patagonia

La provincia de Chubut vivió un fin de semana largo con buenos niveles de ocupación y una agenda amplia que atrajo tanto a turistas como a residentes. La combinación de eventos vinculados al mar, actividades culturales, celebraciones religiosas y el lanzamiento de la temporada de verano consolidaron a la provincia como uno de los destinos más activos del sur argentino. La ocupación hotelera promedió el 65%, y la para-hotelera el 50%, valores que se mantuvieron estables en los principales destinos costeros y cordilleranos. La estadía promedio fue de tres noches, reflejando un tipo de visita más prolongada que en otras provincias. El fin de semana coincidió con el inicio formal de la temporada estival en Chubut, cuya presentación se llevó a cabo en el Dique Florentino Ameghino, en Esquel y en Rada Tilly. En paralelo, Camarones celebró su evento “Camarones al Mar”, mientras que Puerto Madryn desplegó una intensa agenda turística vinculada al mar, la gastronomía y la cultura. Entre las actividades más concurridas se destacó la Fiesta Nacional del Buceo, que ofreció kayaks, bautismos submarinos, snorkel con lobos marinos, safaris náuticos y paseos en velero. El Paseo Gastronómico del Mar reunió a puestos de comida, foodtrucks y productores locales. También tuvo lugar la Semana del Tango, con actividades gratuitas en distintos espacios culturales de la ciudad, y la Feria Cultural Inclusiva. A esto se les sumaron la feria “Con Sabor a Madryn” y la muestra artística “Contra Viento y Marea”. Una de las actividades más simbólicas fue la 10ª Kayakeada en Honor a la Inmaculada Concepción, con una procesión náutica, reuniendo a clubes, deportistas y vecinos en un homenaje que combinó tradición religiosa y deporte acuático.

Neuquén, cerró el fin de semana largo con un movimiento turístico sostenido, especialmente en los destinos cordilleranos que empiezan a recibir a los primeros visitantes de la temporada estival. Según datos locales, San Martín de los Andes y Villa La Angostura se mantuvieron entre los más elegidos, con niveles de ocupación moderados y un gasto promedio estimado en torno a los $ 80.000 diarios por persona. En la zona sur, Caviahue-Copahue volvió a destacarse por su turismo de bienestar, con una creciente demanda en las actividades vinculadas al termalismo y al entorno volcánico. También, Junín de los Andes registró un flujo estable de visitantes atraídos por la pesca deportiva y los circuitos de naturaleza. Neuquén capital aportó su propia agenda cultural, con ferias, muestras y actividades en el Paseo Costero que acompañaron el movimiento del fin de semana largo. En los destinos cordilleranos, las propuestas incluyeron caminatas guiadas, salidas de trekking, navegación, cicloturismo y excursiones por los lagos, fortaleciendo una oferta que combina naturaleza, deporte y gastronomía patagónica. La provincia atravesó así un fin de semana de activación moderada, apoyada en sus atractivos tradicionales –bosques, lagos, rutas escénicas y experiencias de montaña– y en una agenda que anticipó el inicio de la temporada alta en la Patagonia andina.

En el caso de Río Negro, entre la cordillera, la costa y los valles, la provincia transitó el fin de semana con diversidad de oferta y fuerte presencia de visitantes, anticipando una temporada estival con buenas perspectivas. El movimiento turístico fue bueno, impulsado tanto por la cordillera, con Bariloche como polo principal, como por los destinos de la costa atlántica, entre ellos Las Grutas y Playas Doradas, que registraron un flujo sostenido de visitantes. En El Bolsón la llegada de turistas comenzó incluso a mediados de la semana pasada, anticipando un fin de semana de alta actividad. La ciudad desplegó una agenda muy concurrida con el 2° Festival de Bebidas Patagónicas, un evento que reunió a productores regionales, propuestas de coctelería, gastronomía, biomoda y música en vivo. Durante el sábado y el domingo se realizaron desfiles, shows musicales, la tradicional feria artesanal de Plaza Pagano y un concurso de coctelería centrado en ingredientes locales, consolidando a El Bolsón como un destino cultural y creativo. En la zona andina, uno de los hitos del fin de semana fue la Fiesta de la Hermandad en Paso León, un encuentro costumbrista que reunió a pobladores argentinos y chilenos alrededor de la música, la gastronomía, las artesanías y los juegos tradicionales. La celebración reafirmó la identidad fronteriza y la integración cultural de ambas comunidades, en un escenario natural cargado de historia. A las propuestas culturales se sumaron las iniciativas municipales, como el bicitour “Aventuras en el Humedal”, que combinó cicloturismo, senderismo y educación ambiental en la Reserva Natural Corazón del Río Negro, ofreciendo experiencias para todas las edades.

Santa Cruz exhibió un movimiento turístico sostenido por sus experiencias de naturaleza, cultura patagónica y actividades al aire libre, características que siguen posicionándola como uno de los destinos más atractivos del sur argentino. Las distintas localidades tuvieron un flujo estable de visitantes, con escapadas cortas y propuestas vinculadas al patrimonio natural y arqueológico. En Perito Moreno, la llamada Capital Arqueológica de Santa Cruz, el fin de semana se orientó a disfrutar de tres de los atractivos más emblemáticos de la región. La Cueva de las Manos, declarada Patrimonio de la Humanidad, volvió a ser uno de los sitios más visitados por quienes buscan conectarse con las raíces más antiguas de la humanidad en el impresionante Cañadón Pinturas. A pocos kilómetros, en el Parque Nacional Patagonia, el acceso Portal Cañadón Pinturas ofreció senderos autoguiados, observación de fauna y un Centro de Interpretación con planetario que sumó valor educativo a la experiencia. En el Portal La Ascensión, del Parque Nacional Patagonia, los visitantes recorrieron senderos de distintos niveles, con vistas al lago Buenos Aires y refugios ideales para caminatas cortas. En El Calafate los eventos culturales y deportivos acompañaron el movimiento turístico. El 7º Encuentro Motoquero reunió a participantes de la región con fogón, bandas en vivo y actividades comunitarias. También se desarrolló una gala de kickboxing con más de 30 combates y el 98º Aniversario de El Calafate, celebración que incluyó un acto protocolar, homenajes a pioneros e inauguración de obras. Aunque el clima fue variable en algunos tramos del fin de semana, los atractivos naturales, los glaciares, la estepa infinita, los lagos y los parques nacionales continuaron impulsando la llegada de turistas en búsqueda de aventura, tranquilidad y paisajes únicos.

Tierra del Fuego, vivió un fin de semana largo con buenos niveles de ocupación, una estancia promedio superior al resto del país y un movimiento turístico apuntalado por eventos al aire libre, actividades familiares, celebraciones tradicionales y la operatoria de cruceros. Según la información provincial, la ocupación hotelera y para-hotelera alcanzó el 73%, con una estadía promedio de tres días y un gasto diario estimado en $ 317.000 por visitante. El flujo turístico estuvo reforzado por la llegada de cruceros internacionales durante todo el fin de semana, que aportaron entre 200 y 800 pasajeros adicionales por día, en función de las recaladas programadas, generando un impacto significativo en la gastronomía, el comercio y las excursiones de media jornada. Entre las actividades destacadas, la más convocante fue la Ushuaia Trail Race, una de las competencias de montaña más importantes del calendario local, que reunió entre 400 y 620 personas, incluyendo corredores, acompañantes y espectadores. El evento volvió a atraer deportistas de distintos puntos del país, consolidando a Ushuaia como destino para el trail running en entornos naturales extremos. El domingo, la ciudad se concentró en el tradicional encendido del árbol de navidad, acompañado por diversas ferias y propuestas culturales distribuidas en espacios públicos, que convocaron entre 1.100 y 2.100 personas. La actividad reunió a familias locales, turistas y visitantes que se acercaron a disfrutar de espectáculos, stands y celebraciones comunitarias. El lunes las celebraciones religiosas marcaron la agenda con misas, procesiones y peregrinaciones asociadas al Día de la Inmaculada Concepción, que movilizaron entre 500 y 1.200 participantes, dependiendo del horario y de la magnitud de cada actividad.