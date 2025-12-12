Bullrich cruzó a CFK

“Señora presidiaria, tenga decencia de no opinar de economía”, publicó Patricia Bullrich en la red social X, en respuesta a un posteo de Cristina Fernández de Kirchner.

«Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno», escribió la ahora Senadora.

CFK, en la misma red social, había cuestionado el plan económico de Milei, advirtiendo ¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?, y haciendo algunas consideraciones sobre el ajuste y la toma de deuda en dólares.

Bullrich salió al cruce de la expresidente y le reclamó que «en diciembre de 2023 solo la inflación mensual fue de 25%: prácticamente lo mismo que todo 2025. Y todo eso con una economía con precios congelados, dólar artificial, 27 tipos de cambio».

Todo parece indicar, que este no será el primer cruce entre ambas dirigentes políticas.