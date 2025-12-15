Bullrich busca sancionar la reforma laboral «antes de fin de año»



La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, afirmó esta noche que desde esa bancada tienen “la decisión” de lograr sancionar la reforma laboral “antes de fin de año”, y anticipó que ya están avanzando en conversaciones con varios bloques no kirchneristas.

“Tengo la decisión de llevar adelante esta ley, y con todo el bloque de la LLA estamos hablando con otras bancadas. Los kirchneristas ya dijeron que no, así que no tenemos mucho que hablar con ellos, pero si con otros”, reveló Bullrich según declaraciones a la señal La Nación+.

Bullrich sostuvo que se trata de “una ley que se ha discutido mucho, ya hace 20 años que hablamos de leyes que hay que cambiar, y en este caso el sistema laboral ha cambiado en el mundo y tiene que cambiar también en la Argentina”, subrayó.

Asimismo, desestimó que la norma proyectada cause desfinanciamiento de las obras sociales sindicales o de la ANSES, y sostuvo que “es al revés”.

“La plata para las obras sociales va a crecer, porque si se blanquea el 43 % (de trabajadores) que está en la informalidad, cada uno que blanquea va a aportar a la obra social que le corresponde, y entonces van a tener más dinero, no menos”, señaló.

Agregó que “hay un 43% que está en negro y un 30 por ciento en ‘gris’, y con esta ley bajamos las cargas para que más entren a la formalidad”. Por lo que aseguró que “en este caso es todo ganancia, más plata para las jubilaciones, más para las obras sociales”, enfatizó.

Además, cuestionó la “cuota solidaria” que perciben algunos gremios cuando begocian una paritaria y consiguen aumentos salariales, y explicó que la afiliación al sindicato “en la Argentina es voluntaria y va a seguir así, por eso hay tan pocos afiliados”.

“Y como la gente dejo de afiliarse empezaron a tener cuotas solidarias, que firmaron los empresarios, también hay que decirlo, que son un 2, un 4 o un 5 por ciento del salario de cada trabajador”, recalcó.

A modo de ejemplo, mencionó que “un trabajador en la ley actual paga una cuota por su sepelio, pero se llega a que paga su sepelio 25 veces, es una locura”, dijo y añadió que “esas cuotas hay que bajarlas porque la plata es de la gente”.