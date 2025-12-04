Bullrich anticipa que «comenzaron» negociaciones para aprobar la Reforma Laboral

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró hoy que ya comenzaron las negociaciones en la Cámara alta para aprobar la reforma laboral que impulsa en Poder Ejecutivo y anticipó que esa iniciativa y el Presupuesto 2026 serán la prioridad del oficialismo.

“Tenemos suficientes senadores como para discutir y hablar. Sabemos que las leyes laborales algunos no las van a votar, entonces y tenemos que dialogar con quienes tienen voluntad de transformación”, afirmó Bullrich al programa “Esta mañana” que se emite por Radio Rivadavia.

Bullrich confirmó que la iniciativa laboral ingresará al Congreso por el Senado, aseguró que su aprobación permitirá que “se les devuelva a los argentinos la posibilidad de conseguir un trabajo formal” y dijo que “esto se va a lograr», pero no «de un día para el otro”.

Reconoció además que hubo “un desentendimiento” inicial con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, el día de la jura de los nuevos legisladores, pero recalcó que su objetivo al frente del bloque oficialista “no es generar un campo de batalla, sino sacar las leyes» que necesitan.

“Las cosas ahora van a cambiar en el Senado porque nosotros somos una mayoría importante, y vamos a lograr sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando. Tenemos que ir para adelante y no meternos en estos temas”, explicó aludiendo a su relación con Villarruel.

Asimismo, desestimó dificultades con el kirchnerismo, que anticipó su oposición a la reforma laboral y otras iniciativas del oficialismo, y enfatizó: “Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y no tenemos ningún miedo, no hay posibilidad de volver a la Argentina del desorden”.