Amenaza de bomba en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia



Un incidente se registró este domingo en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia cuando una mujer amenazó diciendo que llevaba una bomba.

Inmediatamente, se activó el protocolo de emergencia, el cual se procedió a evacuar en forma urgente el edificio y mantener a las personas en una zona segura, la cual era cerca de la salida, en un lugar con árboles, siendo el lugar más distante al edificio donde se habría producido la situación.

Autoridades del aeropuerto, por protocolo, hasta el momento no han difundido más detalles de la situación, ni del estado de la mujer.