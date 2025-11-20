Waiwen Vóley se presenta en el 2º Tour de la Liga Nacional en Tucumán

El Club Waiwen de Comodoro Rivadavia tiene todo listo para el Tour 2 de la Liga de Vóley Argentina RUS 2025-26, la máxima competencia del vóley nacional.

Tras dos derrotas y un gran triunfo ante UPCN, Waiwen vuelve a Tucumán para enfrentar a San Lorenzo, River Plate y el local Gimnasia.

Waiwen va por un buen fin de semana en Tucumán

La delegación comodorense de Waiwen Vóley de Comodoro tendrá este fin de semana el segundo tour de la LVA RUS 2025-26, máxima competencia profesional del vóley nacional, a jugarse en San Miguel de Tucumán.

Desde este jueves 20 al domingo 23 se desarrollará el 2º Tour de la Liga Nacional, con los comodorenses con descanso hoy y jugando el viernes 21 ante San Lorenzo (15:00), el sábado 22 ante River Plate (15:00) y el domingo 23 (21:00) frente al local Tucumán de Gimnasia.

Cómo se dió en el Tour 1

Los dirigidos por Lisandro Luppo vienen de menor a mayor en un primer tour en Monteros (Tucumán) con dos primeras derrotas ante Defensores de Banfield y el local Monteros.

Ante los bonaerenses fue caída en cuatro sets (27-25, 18-25, 19-25, 21-25), al igual que ante los tucumanos (21-25/15-25/25-21/26-28), mientras que el tercer juego fue un gran triunfo en remontada 3-2 ante UPCN de San Juan (31-33/25-16/25-23/22-25/10-15).

Ante los sanjuaninos destacaron los 23 puntos del chileno Kaj Bonacic, como así también los 21 del capitán Bautista Gazaba. También sumaron Ramsés Cascú (15), Bruno Wagner (17), Nicolás Oldani (11) y el armador Lucas Astegiano (3).

Vóley – Liga de Vóley Argentina

Tour 2 – Cronograma

En San Miguel de Tucumán

Viernes 21 de noviembre

15:00 Waiwen Vóley vs. San Lorenzo

Sábado 22 de noviembre

15:00 Waiwen Vóley vs. River Plate

Domingo 23 de noviembre

21:00 Tucumán de Gimnasia vs. Waiwen Vóley