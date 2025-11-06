Waiwen Vóley, rumbo a Tucumán para el Tour 1 de la Liga Argentina

El equipo representativo de Comodoro Rivadavia, el Club Waiwen, disputará en Tucumán, el Tour 1 de la Liga de Voley Argentina 2025-26, la máxima competencia del vóley nacional.

Los chubutenses debutarán hoy ante Defensores de Banfield, y luego se medirá sábado y domingo ante el local Monteros y los sanjuaninos de UPCN.

Comienza la Liga

Con plantel e ilusión renovada Waiwen Vóley disputará desde este jueves, el primer tour de la LVA RUS 2025-26, en lo que será la segunda temporada para los patagónicos en la máxima competencia profesional del vóley nacional.

Waiwen hará su debut en Tucumán este jueves por la mañana, desde las 11:00 horas ante Defensores de Banfield, mientras que el sábado 8 se medirá ante el anfitrión Monteros en horario central de las 21:00 y cerrará el domingo 9 por la tarde (18:00) ante UPCN de San Juan.

Los comodorenses vienen de una fuerte preparación en la ciudad, con duros entrenamientos y alta exigencia física a cargo del cuerpo técnico comandado por Lisandro Luppo, manteniendo algunos buenos elementos del plantel de la temporada pasada como actual capitán Bautista Gazaba y el central Ramsés Cascu, sumando refuerzos como el armador Lucas Astegiano, el central Nicolás Oldani o los puntas receptores Wagner, Bonacic y González, además de darle continuidad a los jóvenes de la cantera como el líbero Braulio Mendoza, el armador Benjamín Mendoza o el central Farid Amado.

Waiwen tuvo amistosos con el primer equipo de Boca Juniors, con saldo positivo de tres victorias y dos derrotas, además de conclusiones técnico-tácticas de gran valor para la preparación de cara al inicio de la Liga Nacional.

Vóley – Liga de Voley Argentina

Cronograma Temporada 2025/2026

Tour 1 – Monteros Vóley (Tucumán)

6 Nov. Waiwen vs. Defensores de Banfield (11:00)

8 Nov. Waiwen vs. Monteros Vóley (21:00)

9 Nov. Waiwen vs. UPCN (18:00)

Tour 2 – Tucumán de Gimnasia (Tucumán)

21 Nov. Waiwen vs. San Lorenzo (15:00)

22 Nov. Waiwen vs. River Plate (15:00)

23 Nov. Waiwen vs. Tucumán de Gimnasia (21:00)

Tour 3 – UPCN (San Juan)

4 Dic. Waiwen vs. Ciudad Vóley (18:00)

5 Dic. Waiwen vs. Boca Juniors (21:00)

7 Dic. Waiwen vs. Vélez Sarsfield (11:00)

Tour 4 – Boca Juniors (AMBA)

15 Ene. Waiwen vs. UPCN (11:00)

17 Ene. Waiwen vs. Monteros Vóley (11:00)

18 Ene. Waiwen vs. Defensores de Banfield (15:00)

Tour 5 – Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia)

29 Ene. Waiwen vs. Tucumán de Gimnasia (21:00)

31 Ene. Waiwen vs. River Plate (21:00)

1 Feb. Waiwen vs. San Lorenzo (21:00)

Tour 6 – River Plate (AMBA)

13 Feb. Waiwen vs. Ciudad Vóley (15:00)

14 Feb. Waiwen vs. Ciudad Vóley (11:00)

15 Feb. Waiwen vs. Boca Juniors (15:00)

Plantel Waiwen Vóley 2025-2026

Líberos: Braulio Mendoza/Matías Barría/Gabriel Martínez

Armadores: Ignacio Segovia/Lucas Astegiano/Benjamín Mendoza

Puntas receptores: Bruno Wagner/Kaj Bonacic/José González/Joaquín Herrera

Opuestos: Bautista Gazaba/Martín Rojas

Centrales: Ramsés Cascu/Nicolás Oldani/Farid Amado/Gaspar Mansilla

Cuerpo técnico

Entrenador: Lisandro Luppo

AT: Gastón Rojas/Javier Mendoza

PF: Matías Abadie/Ramiro Cárdenas

Médico: Luis Mauriño

Psicólogos: Pablo Zabalo/Luis Camargo

Manager: Gonzalo Velásquez