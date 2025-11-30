MADRYN - PLAYA PARANÁ - VERANO

Verano en Playa Paraná: avanza el ordenamiento de casillas y vehículos

El Municipio de Puerto Madryn inició un operativo integral para regular la presencia de casillas y motorhomes en Playa Paraná, con el objetivo de garantizar seguridad, accesos libres y una adecuada convivencia durante la temporada de verano.

Personal de la Coordinación de Tránsito y Transporte realizó un recorrido por la zona para notificar a los responsables de cada unidad instalada. Cuando no había ocupantes, se dejó constancia escrita para asegurar que todos reciban la información. Esta acción permitió explicar la normativa vigente y anticipar las tareas previstas para las próximas semanas.

El operativo busca despejar los espacios destinados a garitas de control y puestos de guardavidas, fundamentales para el servicio de seguridad en playa. También se recordó la correcta disposición de casillas y motorhomes, especialmente la distancia obligatoria respecto de la línea de marea y la forma adecuada de estacionamiento.

Otra prioridad es garantizar accesos libres para Policía, Bomberos y ambulancias, asegurando el ingreso de vehículos de emergencia ante cualquier eventualidad.

En paralelo, el Municipio avanza con el mantenimiento de los caminos internos de la playa y la instalación de cartelería informativa, con indicaciones sobre zonas permitidas y normas de convivencia.

