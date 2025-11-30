Trump confirma que habló con Maduro, sin revelar detalles



El presidente de los estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una charla telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en una conversación que podría ser la antesala de una reunión entre ambos.

El diario The New York Times reveló que la conversación, que recién tomó estado público hoy, tuvo lugar durante la última semana, y cobra significativa trascendencia en el marco de las tensiones entre Washington y Caracas.

Según el periódico estadounidense, las conversaciones directas entre Trump y Maduro podrían ser indicio de que hay una negociación entre las partes, ya sea para que este último acepte una salida del poder o para que Trump abandone su ofensiva contra Venezuela que la mayoría de sus seguidores desaprueba.